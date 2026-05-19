Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je danas u zvaničnu posetu Kini, a njegov dolazak u Peking izazvao je ogromnu pažnju svetske javnosti, posebno zbog načina na koji je napustio aerodrom.

Putin se kroz kinesku prestonicu provozao u svojoj blindiranoj limuzini „Aurus Senat“, poznatoj kao „ruska zver“, ali je jedan detalj posebno privukao pažnju — automobil je imao kineske registarske tablice.

Putin stigao uz najviše mere bezbednosti

Ruskog predsednika po dolasku su dočekali visoki kineski zvaničnici, nakon čega se kolona pod jakim obezbeđenjem uputila ka rezidenciji.

U centru pažnje odmah se našao luksuzni „Aurus Senat“, vozilo koje Putin koristi na gotovo svim međunarodnim putovanjima.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako se moćna blindirana limuzina kreće ulicama Pekinga uz pratnju obezbeđenja i policije.

Kineske tablice izazvale lavinu reakcija

Posebnu pažnju izazvalo je to što je Putinov automobil nosio kineske registarske oznake, što su mnogi ocenili kao neuobičajen diplomatski i bezbednosni potez.

Na društvenim mrežama odmah su krenule spekulacije o simbolici tog detalja, posebno u trenutku kada Moskva i Peking dodatno učvršćuju političke i ekonomske veze.

„Ruska zver“ među najzaštićenijim vozilima sveta

Putin svoj „Aurus Senat“ redovno vodi sa sobom na inostrane posete.

Reč je o specijalno konstruisanoj blindiranoj limuzini koja ispunjava najviše bezbednosne standarde i napravljena je da zaštiti predsednika Rusije od gotovo svih vrsta napada.

Modernizovana verzija ovog vozila predstavljena je tokom Putinove inauguracije 7. maja 2024. godine.

Stručnjaci navode da „Aurus Senat“ spada među najzaštićenije državničke automobile na svetu, uz američku predsedničku limuzinu poznatu kao „Zver“.

Važna poseta Moskve i Pekinga

Putinova poseta Kini pažljivo se prati širom sveta jer dolazi u trenutku velikih geopolitičkih tenzija i rastućeg partnerstva Moskve i Pekinga.

Tokom posete očekuju se sastanci sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i potpisivanje više važnih sporazuma između dve zemlje.