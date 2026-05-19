U Beogradu je danas otvorena konferencija „Trendovi u sajber bezbednosti: Inovacije i zaštita finansijskih sistema u digitalnom dobu“, na kojoj su predstavnici države, bankarskog sektora i stručnjaci za bezbednost upozorili da sajber kriminal postaje jedna od najvećih pretnji modernom društvu.

Konferencija je održana u Kući eUprave, u organizaciji HUB201, Cyber District-a i Udruženja banaka Srbije.

„Sajber kriminal je danas globalna industrija“

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović poručio je da finansijski sektor nije slučajno prvi u fokusu ove inicijative, jer su upravo banke među prvima prepoznale koliko su digitalna bezbednost i zaštita sistema postali ključni.

On je upozorio da je sajber kriminal prerastao u ozbiljno organizovanu globalnu industriju.

– Danas se koriste automatizacija, napredne tehnologije i različiti oblici digitalnih prevara kako bi se ugrozili sistemi i poverenje građana – rekao je Jovanović.

Dodao je da nijedna institucija više ne može sama da se izbori sa savremenim sajber pretnjama.

– Potrebna je saradnja države, banaka, tehnoloških kompanija, regulatora i akademske zajednice kako bi se izgradio bezbedan digitalni sistem – istakao je.

„Banka više nije zgrada, već aplikacija“

Viceguverner Narodne banke Srbije Željko Jović upozorio je da je finansijski sektor danas izložen sajber rizicima više nego ikada ranije.

– Nekada je banka bila fizička institucija, danas je to aplikacija kroz koju obavljamo transakcije. Zbog toga moramo da budimo svest koliko su sajber rizici prisutni – rekao je Jović.

On je dodao da se i Narodna banka Srbije menja zajedno sa razvojem digitalnog bankarstva i da više nije dovoljno pratiti samo kapital i likvidnost banaka.

– Nije pitanje da li će se incident dogoditi, već da za takvu situaciju budemo spremni – upozorio je viceguverner NBS.

Poseban fokus na prevare starijih građana

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis izjavila je da banke trenutno posebnu pažnju posvećuju investicionim prevarama i zaštiti starijih građana.

– Fokus kampanje sada je usmeren na populaciju stariju od 60 godina, jer su upravo oni često meta digitalnih prevara – rekla je Papadakis.

Ona je naglasila da bankarski sektor zajedno sa državnim institucijama kontinuirano radi na edukaciji građana i upozoravanju na opasnosti iz digitalnog sveta.

Slede konferencije o zdravstvu i transportu

Inicijativa „Trendovi“ zamišljena je kao serijal konferencija posvećenih sajber bezbednosti u ključnim sektorima.

Posle finansijskog sektora, naredne konferencije baviće se zaštitom sistema u zdravstvu, logistici, transportu i drugim oblastima važnim za funkcionisanje države.

Cilj projekta je razmena iskustava i jačanje digitalne otpornosti Srbije u skladu sa evropskim standardima i NIS2 principima.