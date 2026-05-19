Glavne investicije realizovane su u bušenje razradnih bušotina, geološko-tehničke aktivnosti, infrastrukturne projekte i nabavku opreme i investiciono održavanje.



Na ovaj način kompanija NIS nastavila je sa značajnim aktivnostima u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, čiji je cilj zadržavanje trenutnog nivoa proizvodnje na zrelim naftnim poljima kojima raspolaže kompanija.



U rad su puštene i nove naftne bušotine, a kada se uzmu u obzir sve geološko-tehničke aktivnosti realizovane u periodu januar-mart tekuće godine ostvarena je dodatna proizvodnja nafte od 13,5 hiljada tona. Značajan doprinos povećanju proizvodnje dalo je bušenje novih horizontalnih bušotina na naftnom polju Velebit, tako da kompanija planira dalji nastavak razvoja ove vrste bušenja i na ostalim nafnim poljima. U prvom kvartalu 2026. godine ukupno je proizvedeno 280 hiljada uslovnih tona nafte i gasa na svim aktivama NIS-a.



„U složenim okolnostima ostvarili smo rezultate koji su značajni ne samo u domaćim, već i u regionalnim okvirima. Značajnim investicijama u prvom kvartalu, napravili smo važan iskorak u jačanju proizvodnih aktivnosti. Ostajemo fokusirani na efikasno upravljanje resursima, realizaciju geološko-istražnih projekata i primenu savremenih tehnoloških rešenja, kako bismo obezbedili dugoročnu održivost našeg poslovanja. Nastavićemo da ulažemo u projekte koji obezbeđuju veću efikasnost poslovanja“, rekao je Predrag Radanović, direktor Direkcije proizvodnja Bloka „Istraživanje i proizvodnja“.



NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, pri čemu zaštita životne sredine predstavlja prioritet. Većina naftnih i gasnih polja NIS-a je u Srbiji, dok je kompanija u ovoj delatnosti prisutna i u Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Najstarija inostrana koncesija NIS-a je u Angoli, gde proizvodnja traje od 1985. godine.