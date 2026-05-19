Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara takođe je najoštrije osudio ovaj događaj.

"Tokom obavljanja redovnih stranačkih aktivnosti, naši aktivisti napadnuti su od strane terorista – blokadera, koji su tom prilikom potegli nož, teleskop palicu i upotrebili biber sprej. U ovom nasilnom napadu povređeno je više aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju i da svi odgovorni za ovaj napad budu procesuirani u skladu sa zakonom, jer svaki vid političkog nasilja i pokušaj ugrožavanja slobode političkog delovanja mora biti najoštrije sankcionisan.

Još jednom se pokazalo da gde god su na ulicama haos, nasilje i incidenti, tu su i blokaderi, čija se politika zasniva isključivo na tenzijama, sukobima i destabilizaciji Srbije. Njihova ekstremistička politika nema podršku pristojne i većinske Srbije, koja želi mir, stabilnost i normalan život.

Pristojna Srbija, predvođena i , nastaviće odlučno da se bori za mir, stabilnost i sigurnu budućnost naše zemlje. Samo u stabilnoj i jakoj Srbiji mogu da rastu plate i penzije, da se otvaraju nova radna mesta i nastavi izgradnja puteva, škola, bolnica i infrastrukture.

Nastavićemo da se borimo za Srbiju koja se razvija, napreduje i pobeđuje!", navodi se u saopštenju.

"Ovo nije politička borba već otvoreno nasilje"

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Vračar, najoštrije osuđuje ovaj događaj, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Danas na Slaviji brutalno su napadnuti aktivisti Srpske napredne stranke tokom obavljanja mirnih stranačkih aktivnosti i razgovora sa sugeađanima.

Grupa nasilnika i ekstremista, predvođena mržnjom i politikom haosa, fizički je nasrnula na naše aktiviste, koristeći nož, teleskopske palice i biber sprej. U ovom sramnom i kukavičkom napadu povređeno je više naših aktivista, od kojih su četvorica prevezena u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći", stoji u saopštenju i naglašava se da ovo nije politička borba već otvoreno nasilje:

"Ovo nije politička borba. Ovo je otvoreno nasilje i pokušaj zastrašivanja ljudi koji imaju pravo da slobodno misle, govore i politički deluju.

Nasilje nikada neće pobediti pristojnu Srbiju. Pozivamo sve nadležne institucije da hitno reaguju, zaštite građane i očuvaju ustavni poredak i pravo svakog čoveka na slobodno političko delovanje. Srbija mora ostati zemlja u kojoj se politička borba vodi argumentima, a ne noževima, palicama i pretnjama.Srpska napredna stranka neće biti uplašena niti zaustavljena. Nastavićemo još odlučnije da budemo uz svoj narod, da razgovaramo sa građanima i da se borimo za mirnu, stabilnu i uspešnu Srbiju".

Takođe, oglasili su se i Opštinski odbor Stari Grad SNS i Opštinski odbor Čukarica SNS, a njihova saopštenja možete pročitati u odvojenoj vesti.