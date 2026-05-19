Stravična tragedija dogodila se u Austriji kada je stado krava brutalno napalo bračni par tokom šetnje, usled čega je žena preminula od zadobijenih povreda, dok je njen suprug teško povređen.

Napad se dogodio u regionu Linc, u Istočnom Tirolu, a prema navodima austrijske policije, još nije poznato zbog čega su životinje postale agresivne.

Žena preminula, muž helikopterom prebačen u bolnicu

Prema informacijama koje prenosi nemački Spiegel, 67-godišnja žena zadobila je smrtonosne povrede i preminula na licu mesta.

Njen 65-godišnji suprug uspeo je, uprkos teškim povredama, da pozove hitnu pomoć.

Spasioci su ga potom helikopterom prebacili u bolnicu u Insbruku.

Napalo ih između 30 i 40 krava

Austrijski javni servis ORF navodi da je bračni par napalo između 30 i 40 krava.

Policija je saopštila da se i dalje istražuje šta je izazvalo ovako agresivno ponašanje životinja.

Posebno se proveravala mogućnost da je pas koji je bio sa bračnim parom izazvao reakciju stada, ali preliminarni nalazi pokazuju da životinja nije imala nikakvu ulogu u incidentu.

Krave mogu postati veoma opasne

Stručnjaci upozoravaju da krave, posebno kada štite telad, mogu izuzetno agresivno reagovati, naročito u planinskim predelima gde često dolazi do susreta sa planinarima i šetačima.

Vlasti i poljoprivrednici u Austriji godinama upozoravaju građane i turiste na oprez prilikom prolaska kroz pašnjake.

Nije prvi put

Spiegel podseća da se slična tragedija dogodila i prošle godine, kada je 85-godišnji muškarac poginuo nakon napada stada krava u mestu Ramzau am Dahštajn.

I tada je žrtva bila u šetnji sa suprugom i psom.