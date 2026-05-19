Ova atraktivna Azijatkinja sada živi u Beogradu sa suprugom i redovno na društvenim mrežama objavljuje detalje svoje svakodnevice u Srbiji.

"Jednom sam se udala za Srbina i život mi se promenio"

Nakon što je počela da deli snimke o životu sa Srbinom, Rina je vrlo brzo privukla veliku pažnju korisnika interneta.

Uz jedan od viralnih videa napisala je:

Jednom sam se udala za Srbina i moj život se promenio. Naravno, nedostaje mi moj dom, ali je i Srbija postala moj dom. Hvala vam na podršci — poručila je.

Dodala je da joj veliki broj ljudi svakodnevno šalje poruke podrške i dobrodošlice.

Zbog braka sa Srbinom dobila i negativne komentare

Iako je većina reakcija bila pozitivna, Rina priznaje da se suočila i sa negativnim komentarima zbog različitog porekla i nacionalnosti.

Ipak, kako kaže, mnogo više ljudi pružilo joj je podršku i učinilo da se oseća prihvaćeno.

Srbija joj osvojila srce

Na njenim profilima mogu se videti:

šetnje Beogradom

domaća hrana

svakodnevni život sa suprugom

trenuci iz srpske prestonice

Po svemu što objavljuje, jasno je da se zbog preseljenja nije pokajala i da uživa u životu u Srbiji.

Njeni snimci danas privlače hiljade pregleda i komentara, a mnogi pišu da im je upravo ona jedna od omiljenih „srpskih snajki“ na internetu.