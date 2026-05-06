Tokom prvomajskih praznika inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju Crne Gore sproveli su veliku kontrolu trgovinskih objekata širom zemlje, a rezultati nadzora pokazali su ozbiljan broj nepravilnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, tokom samo dva dana – 1. i 2. maja – obavljena su 64 inspekcijska nadzora, pri čemu je utvrđeno čak 55 nepravilnosti, dok su trgovcima izdata 91 prekršajna naloga ukupne vrednosti 29.650 evra.

Pored novčanih kazni, tržišna inspekcija donela je i odluku o zatvaranju 15 maloprodajnih objekata koji su radili u periodu kada je rad tokom državnih praznika zakonom zabranjen.

Kako navode iz Ministarstva ekonomskog razvoja, cilj pojačanih kontrola bio je proveravanje poštovanja zabrane rada trgovina tokom praznika, ali i zaštita prava zaposlenih i poštovanje zakonskih propisa.

Inspektori pronašli desetine nepravilnosti

Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, tržišni inspektori tokom kontrola nisu proveravali samo rad tokom praznika, već i poštovanje drugih zakonskih obaveza trgovaca.

Tokom nadzora utvrđeno je 55 različitih nepravilnosti, zbog čega su inspektori doneli isto toliko rešenja za njihovo otklanjanje.

Istovremeno, izdavanje čak 91 prekršajnog naloga pokazuje da su pojedini trgovci višestruko kršili propise.

– Kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i sankcionisali trgovci koji su počinili prekršaje, tržišni inspektori su doneli 55 rešenja i izdali 91 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 29.650 evra – saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore.

Posebno su na udaru bili maloprodajni objekti koji su radili tokom praznika uprkos zabrani.

Zbog toga je 15 prodavnica privremeno zatvoreno za period u kojem rad nije dozvoljen zakonom.

Šta ovo znači za trgovce i kupce

Ovakve kontrole pokazuju da će nadležni organi nastaviti sa pojačanim nadzorom rada marketa i trgovinskih lanaca, posebno tokom vikenda i državnih praznika.

Direkcija za tržišnu inspekciju najavila je nastavak kontinuiranih kontrola kako bi se obezbedila dosledna primena zakonskih odredbi koje regulišu zabranu rada nedeljom i praznicima.

To znači da trgovce u narednom periodu očekuju još rigoroznije provere i moguće strože kazne ukoliko nastave da krše propise.

Za građane, ove mere imaju dvostruki efekat. Sa jedne strane cilj je zaštita radničkih prava i poštovanje zakona, dok sa druge strane deo javnosti smatra da zabrana rada tokom praznika i nedeljom stvara probleme kupcima i smanjuje dostupnost osnovnih proizvoda.

Ipak, vlasti poručuju da neće biti tolerancije prema onima koji pokušavaju da zaobiđu propise.

Kontrole tokom praznika pokazale su da su pojedini trgovci bili spremni da rizikuju visoke kazne kako bi nastavili rad i ostvarili dodatnu zaradu tokom pojačanog prazničnog prometa.