On je istakao da bodovi, stečeni volontiranjem, predstavljaju vid neformalnog učenja koji fakulteti mogu da vrednuju u okviru svojih programa, a studentima mogu značiti i kao podrška u ispunjavanju uslova za prikupljanje do 60 ESPB bodova.

"To odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu od četrdesetočasovne radne nedelje u toku jedne akademske godine. Ukupno angažovanje studenta u toku jedne akademske godine sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, ali i dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici ili drugih vidova angažovanja.", naglasio je Pavlović.

On je objasnio da ovaj model nije nov. "Ista praksa primenjena je i tokom Univerzijade u Beogradu 2009. godine, kada je prvi put masovno integrisana u akademski sistem. Na osnovu preporuke Senata Univerziteta u Beogradu, fakulteti su u skladu sa svojim programima i opštim internim aktima vrednovali volonterski rad", istakao je Pavlović.

On je ukazao da su tada Ekonomski fakultet i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja dodeljivali do tri ESPB boda, Filološki fakultet priznavao je praktičnu primenu jezika studentima volonterski angažovanim kao prevodioci i pratioci delegacija, dok je FON vrednovao volontiranje u volonterskom sektoru logistika ili volonterskom IT sektoru kroz praktičnu primenu znanja.

"Radujemo se radu sa studentima i fakultetima jer Ekspo i vrednosti koje ova izložba donosi pripadaju svima", zaključio je Pavlović.