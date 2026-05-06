U nastavku suđenja navodnim pripadnicima kriminalne organizacije Radoja Zvicera, odbrana je predložila saslušanje više bivših i sadašnjih funkcionera bezbednosnog sektora, među kojima su bivši šefovi ANB-a Dejan Peruničić, Savo Kentera i Dragan Radonjić, kao i bivši direktor policije Veselin Veljović.

Pred Višim sudom u Podgorici nastavljeno je suđenje Radoju Zviceru, Petru Lazoviću, Ljubu Miloviću i ostalima optuženim za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja.

Advokat Nikola Martinović tvrdio je da je Petar Lazović jedina osoba koja se u više predmeta dovodila u vezu i sa „kavačkim“ i sa „škaljarskim klanom“, navodeći da je moguće da je delovao po zadatku u okviru otkrivanja kriminalnih grupa.

Odbrana je tražila i pribavljanje pasoša Petra Lazovića, tvrdeći da bi se time moglo dokazati da nije putovao u zemlje koje pominje tužilaštvo, kao i originalne „Skaj“ dokumentacije i mera tajnog nadzora za pojedine optužene.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić usprotivio se većini predloga, navodeći da su identifikacije optuženih već potvrđene kroz „Skaj“ komunikacije i druge dokaze.

Specijalno veće sudije Veljka Radovanovića odbilo je gotovo sve predloge odbrane, ocenivši da bi dodatni dokazi samo odugovlačili postupak.

Optužnicom se navodi da je kriminalna organizacija delovala u Crnoj Gori, Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji, a tereti se za šverc kokaina i hašiša, krijumčarenje cigareta, pranje novca i više drugih krivičnih dela.

