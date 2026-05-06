Hrvatski portal tportal objavio je tekst o odluci Vlade Crne Gore da povodom 20 godina obnove nezavisnosti organizuje koncert svetske muzičke zvezde Rikija Martina u Podgorici, povezujući taj događaj sa političkim i društvenim prilikama u zemlji.

U tekstu se navodi da će koncert biti održan 21. maja na Trgu nezavisnosti, a iz Vlade su poručili da je reč o „poklonu građanima“ povodom jubileja obnove nezavisnosti.

tportal ocenjuje da je izbor izvođača zanimljiv imajući u vidu nedavne političke polemike u crnogorskom parlamentu, uključujući raspravu o seksualnoj orijentaciji premijera Milojka Spajića, kao i odnos vlasti prema LGBTQ zajednici.

Portal podseća da je Riki Martin, višestruki dobitnik Gremija, godinama aktivan u borbi za prava LGBTQ osoba i da je javno deklarisani gej muškarac od 2010. godine.

U tekstu se navodi i da predstavnici Vlade prošle godine nisu prisustvovali manifestaciji Montenegro Pride, uprkos evropskom kursu države i činjenici da je Crna Gora 2021. legalizovala životna partnerstva.

Poseban deo teksta odnosi se na izjavu premijera Spajića iz parlamenta, kada je odgovarajući na optužbe lidera DNP-a Milana Kneževića rekao:

„Ja sam neko ko voli žene, jednu trenutno, nekoliko u prošlosti.“

Portal navodi i da građane više zanima koliko će koncert koštati, dok cena nastupa Rikija Martina još nije objavljena.

Vlada Crne Gore ranije je saopštila da će koncert biti jedan od najvećih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona i centralni deo proslave jubileja nezavisnosti.

