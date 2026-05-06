Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, uspešno je započela realizaciju plaćanja i priliva u okviru SEPA platnog sistema, čime je građanima i privredi omogućila brže i povoljnije transakcije u evrima ka i iz više od 40 zemalja SEPA područja.

Već prvog dana primene SEPA sistema, Banca Intesa je realizovala preko 700 transakcija i time potvrdila spremnost da odmah po pokretanju novog modela međunarodnih plaćanja klijentima obezbedi stabilnu i pouzdanu uslugu.

Uvođenjem SEPA plaćanja, klijenti Banca Intesa ostvaruju uštede do 80 odsto u odnosu na standardne međunarodne devizne transfere, uz viši stepen transparentnosti, predvidivosti troškova i efikasnosti u realizaciji transakcija.

Zahvaljujući jednoj od najpovoljnijih naknada, Banca Intesa se u oblasti međunarodnih evro plaćanja kroz SEPA sistem pozicionira među najkonkurentnijim bankama na domaćem tržištu, potvrđujući posvećenost unapređenju platnih usluga i primeni savremenih evropskih standarda u interesu svojih klijenata.

Pristupanje SEPA platnom prostoru, koji obuhvata zemlje Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarsku, kao i više zemalja regiona, predstavlja važan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju domaćeg finansijskog sistema sa evropskim praksama