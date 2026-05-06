Knežević je to rekao u parlamentu tražeći odgovor od ministra pravde Bojana Božovića zašto još nije izabran sedmi sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Knežević je pitao Božovića da li je postojala poslovnička mogućnost da uz njega i njegove saradnike dođe i Satler.

“On je sve ovo zamutio. On je ključni čovek koji nas je doveo do ustavne krize koju sada pokušava da rešava. On je tražio prošle godine da se penzioniše troje sudija, pa kada su mu objasnili da ne može bez eventualno jedna sudija, DPS je krenuo u bojkot parlamenta, onda se gospodin Satler oglasio i saopštio da je zabrinut za parlamentarni život u Crnoj Gori, a nema koga nije kontaktirao da troje sudija penzionišemo”, rekao je Knežević.

Ukoliko se Satler ne bude mešao, Knežević smatra da bi kriza bila brzo rešena.

“To što je on ambasador EU ne znači da je on bistriji od vas. Ja mu se ne bih pomerio nizašta. Ovo je nama sve zamutio Satler i vi to treba da mu kažete. Sada on traži da do kraja ovog prolećnog zasedanja kompletiramo Ustavni sud. Ja znam da se neće kompletirati čim to traži. Zašto se neće kompletirati? Zato što delovima većine, dominantno iz PES-a, ne odgovara da bude izabran sedmi sudija Ustavnog suda na predlog predsednika (Jakova) Milatovića, kako se ne bi moglo odlučivati o sporazumima sa Alabarom i kako se ne bi moglo odlučivati o ANB-u i unutrašnjim poslovima. Mi sada imamo rezultat '3:3'", kazao je Knežević.

Istakao je da će doživotno biti “3:3”.

“Produžite im mandat, kao Odiseju, na 20 godina, njega je Penelopa čekala 20 godina i `ajmo mi da čekamo sedmog sudiju 20 godina. Nas očekuju izbori 2027. godine. Kome ćemo mi da se žalimo 2027. godine? `Oćemo li Venecijanskoj komisiji, `oćemo li Ustavnom sudu i Ustavni sud kaže ne može da proglasi rezultat jer je “3:3″. Šta onda biva? Onda biva da oni koji su izgubili legitimitet kod građana nastavljaju da vladaju, jer imamo partijski Ustavni sud i to treba da priznamo. Svaka partija je imala svog kandidata za sudiju Ustavnog suda iz većine”, kazao je Knežević.

On je kazao da je su Srđan Darmanović i Zoran Pažin članovi Venecijanske komisije ispred Crne Gore.

“I posle meni kažu da ja radim za DPS. Ne radim ja za DPS, nego ovi što ga do sada nisu smijenili. Ja sam više puta Spajiću govorio da makne Pažina i Darmanovića. Pažin je trebao da bude na optužnici zajedno sa Čađenovićem i Katnićem, jer je insturirao advokata Tobija Kedmana da njegov klijent lažno optuži Andriju Mandića i mene u postupku poznatom kao 'Državni udar'”, kazao Knežević.

Ponovo je upitao šta će se raditi kada se završe izbori 2027. godine, a rezultat bude 3:3 u Ustavnom sudu.

“Šta činimo? Produžavamo li mandat poslanicima, produžavamo li mandat Vladi ili ćemo da donesemo ustavne promene kojima ćemo da skratimo mandat sudijama Ustavnog suda? Zašto njima traje mandat 12 godina? To nije realno. Nama traje četiri godine, ne mora ni toliko i svakome smo krivi”, kazao je Knežević.

Upitao je zašto se najzad ne izabere sedmi sudija.

“Ja molim gospodina Satlera, preklinjem ga, da nam da kandidata za sedmog sudiju Ustavnog suda. `Ajmo da se dogovorimo da Jakov Milatović ne imenuje kandidata, nego da evropska delegacija i Ambasada da sedmog sudija, da bude pošteno. Neka nam stranca dovedu, da imamo sedmog sudiju Ustavnog suda i da možemo da odblokiramo sve ovo što sam ukazao da je opasnost”, kazao je Knežević, preneo je podgorički portal Borba.