Hrvatski inspektorat izdao je hitno upozorenje i naredio povlačenje Enoki pečuraka brenda „Green Box Limited“ zbog prisustva opasne bakterije Listeria monocytogenes, koja može izazvati ozbiljnu infekciju poznatu kao listerioza.

Kako je saopšteno, sporne pečurke poreklom su iz Kine, a proizvod ne ispunjava bezbednosne standarde propisane evropskom Uredbom (EZ) 178/2002.

Upozorenje se odnosi na pakovanje od 100 grama, a objavljeni su i detalji kako bi potrošači mogli da identifikuju proizvod.

Serija: G22030

Barkod: 6936489101348

Distributer proizvoda je kompanija „Gorkhas and Associates d.o.o.“ iz Zagreba, dok je roba uvezena preko holandskog dobavljača „Asia Express Food“.

Zašto je ova bakterija toliko opasna

Listeria monocytogenes smatra se jednom od najopasnijih bakterija koje mogu dospeti u hranu jer ima sposobnost da preživi i razmnožava se čak i na niskim temperaturama, uključujući i uslove u frižideru.

To znači da obična rashlada ne sprečava razvoj bakterije, zbog čega kontaminirana hrana može ostati opasna čak i kada izgleda potpuno ispravno.

Prema podacima zdravstvenih institucija, listerioza može izazvati ozbiljne komplikacije, naročito kod trudnica, starijih osoba, dece i ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Kako se prenosi i koji su simptomi

Listerioza se najčešće prenosi konzumacijom kontaminirane hrane, posebno:

sirovih ili nedovoljno termički obrađenih namirnica

rashlađenih gotovih jela i delikatesnih proizvoda

mlečnih proizvoda

povrća i pečuraka

Simptomi mogu uključivati temperaturu, mučninu, bolove u mišićima, dijareju i ozbiljne infekcije kod rizičnih grupa.

Potrošačima koji su kupili sporni proizvod savetovano je da ga odmah prestanu koristiti i vrate na prodajno mesto.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje bezbednosti hrane iz uvoza i kontrole proizvoda koji stižu na evropsko tržište. Stručnjaci upozoravaju da se kontaminacija listerijom ne može uvek primetiti golim okom, što dodatno povećava rizik za građane.

U narednim danima očekuju se dodatne kontrole i moguće proširenje istrage kako bi se utvrdilo da li je sporni proizvod distribuiran i na druga tržišta regiona.