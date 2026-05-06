Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak kojim će volontiranje studenata na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 biti priznato u sistemu visokog obrazovanja i vrednovano kroz ESPB bodove.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, odluka je usvojena 30. aprila 2026. godine, a predviđa da studenti za dobrovoljni rad na projektu EXPO „Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“ mogu dobiti od jednog do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja.

Kako će se bodovati volontiranje

Prema odluci Vlade, vrednovanje volontiranja vršiće visokoškolske ustanove u skladu sa svojim opštim aktima i Zakonom o visokom obrazovanju.

Osnov za priznavanje bodova biće potvrda o obavljenom volontiranju koju studentima izdaje privredno društvo „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd.

Iz Ministarstva prosvete podsećaju da Zakon o visokom obrazovanju predviđa da se ukupno studentsko angažovanje ne sastoji samo od predavanja i ispita, već i od drugih aktivnosti poput studentske prakse, rada u lokalnoj zajednici i dobrovoljnog rada.

Dobrovoljni rad definisan je kao angažovanje bez naknade na projektima od značaja za lokalnu i širu zajednicu.

EXPO kao projekat od nacionalnog značaja

Vlada je obrazložila da je cilj odluke efikasnija primena člana 39 Zakona o visokom obrazovanju, kako bi studenti mogli da ostvare pravo na vrednovanje svakog dobrovoljnog rada od značaja za društvo.

U saopštenju se navodi da je sličan model već postojao tokom Univerzijade 2009. godine, kada je volontiranje takođe bilo priznato kroz sistem obrazovanja.

EXPO 2027 predstavlja jedan od najvećih međunarodnih projekata koje Srbija organizuje u poslednjim decenijama, a očekuje se uključivanje velikog broja mladih ljudi u organizaciju i realizaciju događaja.

Šta to znači i šta sledi

Ova odluka otvara mogućnost studentima da kroz volontiranje steknu dodatno iskustvo, ali i akademske bodove koji će biti priznati tokom studiranja.

U širem kontekstu, država pokušava da kroz EXPO 2027 dodatno poveže obrazovni sistem sa velikim međunarodnim projektima i uključi studente u organizacione i društvene aktivnosti.

U narednom periodu očekuje se da fakulteti usvoje detaljna pravila o načinu priznavanja i vrednovanja volontiranja, kao i da počne prijavljivanje studenata za angažovanje na EXPO 2027.