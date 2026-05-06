"Stanje je lošije i dalje veoma zabrinjavajuće. Dobili smo uverenje da se izveštaj nezavisnih eksperata piše, pa ćemo videti", rekao je njegov sin Darko Mladić i dodao da ne zna koliko će njegov otac izdržati.

Kako je objasnio, "ako gledamo po njihovoj praksi, oni bi morali da ga puste, ali da li će to biti i u njegovom slučaju, ne znam".

Advokatski tim generala Mladića podneo je nove podneske koji ukazuju haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. Nedavno je imao i moždani udar.

Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju, iako se naši i strani lekari slažu da je loše. Vlada Srbije je dala sve garancije.