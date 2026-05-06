Telekom Srbija objavio je ponudu prioritetnih neobezbeđenih obveznica (USD 5NC2 / EUR 7NC3 / EUR 10NC5) u tri tranše isključivo u cilju refinansiranja postojećih obaveza pod znatno povoljnijim uslovima, bez povećanja nivoa finansijske zaduženosti.

Ukazujući poverenje kompaniji nakon velikih pripajanja i akvizicija, što je inače redak slučaj u poslovnoj praksi, agencija Fitch unapredila je kreditni rejting Telekoma Srbija sa B+ (pozitivni izgledi) na BB- (stabilni izgledi), dok su Moody's i S&P potvrdili B1 (stabilni izgledi) i BB- (stabilni izgledi), što je najbolji kreditni profil Telekoma Srbija do sada, ostvaren uz istovremenu uspešnu realizaciju transformacionih akvizicija medijskih sistema Junajted grupe (United Group) i Orion Telekoma, u uslovima nestabilnosti na globalnim tržištima.

Ažurirani zbirni kreditni rejting svrstava kompaniju Telekom Srbija u istu kreditnu grupu zajedno sa vodećim evropskim telekomunikacionim operatorima, među kojima su Iliad, Telecom Italia, Sunrise, MásOrange, Wind Tre, Digi i Türk Telekom, što predstavlja značajnu prekretnicu koja je ostvarena uporedo sa najambicioznijim programom investiranja, pripajanja i akvizicije (M&A) u istoriji kompanije.

Telekom Srbija Grupa zaključila je poslovnu 2025. godinu sa rekordnim prihodima od 2,3 milijarde evra (+28,1% na godišnjem nivou) i prilagođenom EBITDA od 1,3 milijarde evra (+51,3% na godišnjem nivou), što predstavlja najbolji finansijski rezultat u njenoj istoriji.

Telekom Srbija se tako vraća na međunarodna tržišta kapitala nakon istorijske prve emisije evroobveznica u iznosu od 900 miliona dolara, inače prvih korporativnih evroobveznica na tržištu Zapadnog Balkana, dobijanja nagrade Europe Telecom Deal of the Year (Financing) na godišnjoj manifestaciji TMT Finance Awards EMEA 2026, kao i dvostruke pobede na GBM Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025 (Quasi-Sovereign/GRE Bond Deal of the Year i Deal of the Year – Srbija), nastavljajući da postavlja regionalne standarde izvrsnosti na tržištima kapitala.