Dok Evropa pokušava da se suoči sa najmračnijim delovima svoje prošlosti, u španskom gradu Karkahenteu, nedaleko od Valensije, dogodio se skup koji je izazvao šok i bes javnosti. Grupa neonacista okupila se 20. aprila na grobu jednog od najzloglasnijih ustaških zločinaca Vjekoslava Maksa Luburića kako bi obeležila godišnjicu njegove smrti, a dodatni skandal izazvala je podrška koju je tom okupljanju pružio njegov sin, Vjekoslav Luburić mlađi.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se pripadnici španske ultradesničarske organizacije „Nukleo nacional“, okupljeni oko grobnice čoveka koji je ostao upamćen kao komandant sistema logora Jasenovac i jedan od najkrvavijih simbola ustaškog režima NDH.

Uz zastave svog pokreta, hrvatske zastave i parole ekstremne desnice, učesnici skupa govorili su o Luburiću kao o „heroju“ i „borcu protiv komunizma“, što je izazvalo oštre reakcije u regionu.

Poseban revolt izazvala je poruka osobe koja se predstavila kao njegov sin.

„Hvala vam mnogo na tako dirljivom činu na grobu mog oca Vjekoslava Luburića. Bilo mi je nemoguće da prisustvujem, ali od srca vam zahvaljujem. Živela Hrvatska i živela Španija!“, napisao je Vjekoslav Luburić mlađi ispod objavljenog snimka.

Neonacistički skup izazvao bes

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se muškarac sa maskom preko lica kako drži govor u kojem veliča Luburića i njegove aktivnosti tokom Drugog svetskog rata i kasnijeg egzila u Španiji.

Okupljeni su tvrdili da je Luburić bio „ustaški general koji se borio protiv tiranije Beograda“, dok su ga predstavljali kao simbol borbe protiv komunizma.

Još više zabrinjava činjenica da su se ispod objava nizali komentari podrške sa ustaškim parolama i otvorenim veličanjem ideologije NDH.

Među porukama su se pojavili komentari poput „Za dom spremni“, „Uticaj se širi“ i pozivi da se o Luburiću pišu knjige kako bi „nove generacije znale kakav je heroj bio“.

Posebnu pažnju izazvala je i poruka hrvatske organizacije „Prevrat“, koja je neonacistima poručila:

„Hvala vam, braćo! Nadamo se da ćemo se uskoro ponovo videti.“

Istoričar Nikola Miloševski, izvršni direktor Muzeja žrtava genocida, rekao je za Kurir da, iako se radi o relativno maloj grupi ekstremista, ovakvi događaji nose ozbiljnu i opasnu poruku.

– U periodima velikih društvenih i političkih kriza ekstremna desnica dobija na snazi. Tako je bilo tridesetih godina prošlog veka, a slične pojave vidimo i danas širom Evrope. U Hrvatskoj se često koketira sa takvim ideologijama, što je potpuno suprotno evropskim i civilizacijskim vrednostima – rekao je Miloševski za Kurir.

Ko je bio Maks Luburić

Vjekoslav Maks Luburić, poznat pod nadimkom „Mesar“, bio je jedan od najzloglasnijih funkcionera ustaškog režima NDH i komandant sistema koncentracionih logora Jasenovac.

Prema istorijskim podacima, bio je odgovoran za masovna ubistva Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svetskog rata, kao i za brutalne zločine nad civilima, uključujući žene i decu.

Pod njegovom komandom vršeni su masakri u brojnim mestima širom NDH, dok je logor Jasenovac ostao simbol jednog od najstrašnijih stratišta na Balkanu.

Nakon rata pobegao je u Španiju, gde je godinama živeo pod zaštitom režima Fransiska Franka. Ubijen je 20. aprila 1969. godine u Španiji, a prema brojnim navodima likvidirao ga je agent Udbe Ilija Stanić.

Španija uklanja ustaške simbole

Španske vlasti nedavno su odlučile da Luburićeva grobnica bude uvrštena u katalog simbola suprotnih demokratskom sećanju, što znači da će sa nje biti uklonjeni ustaški simboli i obeležja NDH.

Gradonačelnica Karkahentea Karolina Alminjana potvrdila je da je porodica pristala na odluku o uklanjanju spornih simbola.

Miloševski navodi da potomci ratnih zločinaca uglavnom biraju između dve mogućnosti – da se jasno ograde od zločinačkog nasleđa ili da nastave da ga veličaju.

– Postoje retki primeri potomaka koji su imali hrabrosti da se suoče sa prošlošću svojih porodica. Ali postoje i oni koji nastavljaju da baštine ideologiju svojih predaka, čak i kada je reč o ljudima poput Luburića, koji ostaje jedan od najvećih zločinaca evropske istorije – rekao je Miloševski.

