Početak maja doneo je svakodnevnu pojavu mraza u pojedinim predelima Srbije. Temperature su se spuštale ispod 0°C, u Sjenici i na Kopaoniku i do -4, -3°C. U mnogim predelima bilo je i slabog prizemnog mraza.

Nažalost, kako se mraz dogodio usred proleća, moguća su i oštećenja na poljoprivrednim i rataskim kulturama, naročito kod onih gde nije bila primenjena adekvatna mera zaštite.

Jučerašnje jutro bilo je jedno od najhladnijih u ovom periodu.

Minimalna temperatura spustila se i do -3°C na 2 metra iznad tla.

Ipak, tokom dana stiglo je osetnije otopljenje, pa su merene prave letnje temperature sa vrednostima i do 25-26 stepeni. Najtopliji su bili Negotin i Sombor sa 27 stepeni.

Dakle, u jednom beležene su ogromne temperaturne razlike, od čak 24°C.

Iako je Sombor bio tokom dana najtopliji sa 27°C, ujutro je merio samo 3, pa je u tom gradu, kao i u još nekoliko i zabeležena najviša amplituda u jednom danu.

Već jutros su beležene više temperature u odnosu na prethodna, a samo je u Sjenici temperatura bila u minusu i to 1 stepen ispod 0°C.

Čak i jutrošnje temperature bile su niske za ovo doba godine, jer su kretale od 1 na zapadu i jugu do 9 stepeni na istoku Srbije, a najtopliji je bio Beograd sa 13°C, u kome je jutro bilo i više nego prijatno.

Pred nama je sunčan i pravi letnji dan, uz maksimalne temperature od 25 do 30 stepeni.

