Pevačica Ilda Šaulić pojavila se u javnosti u društvu supruga i ćerke, gde je govorila o privatnom biznisu, odnosu prema koleginici Dara Bubamara, ali i o predstavnicima Srbije na takmičenju Evrovizija.

Na samom početku, Ilda je istakla da je veliki ljubitelj slatkiša, kao i da tu ljubav deli sa svojom ćerkom.

-Mnogo volim slatkiše, moja devojčica izuzetno voli sladolede. Bila sam bez slatkiša kad sam bila na ishrani nekoj, ali volim slatkiše, kolače, umem i da spremim svašta nešto, nisam loša. Svašta ja spremam, domaća jela razna, ali mi je tiramisu vrhunski - rekla je pevačica.

Potom se osvrnula na porodični posao koji vodi sa suprugom Bojanom Vučkovićem, ističući da njihov lokal uspešno posluje već godinama.

-Mi imamo kafić na Bulevaru godinama, već 15-ak godina sigurno, suprug i ja. Suprug se više bavi svim tim. Nisam stroga gazdarica, zato je on tu... (smeh) Kod mene sve može, polako, lako ćemo - istakla je Šabanova ćerka.

Govoreći o predstavnicima Srbije na Evroviziji, priznala je da još nije čula pesmu grupe Lavina, ali da uvek pruža podršku domaćim izvođačima.

-Pesmu grupe Lavina nisam čula, ali uvek navijam za naše. Uz Božju pomoć, samo da prođu kako treba, to je ono što mi je važno. To takmičenje je malo izgubilo smisao, pesme su malo agresivne, ali dobro. Više sam za nešto malo kvalitetnije - rekla je Ilda.

O skandalu Dare Bubamare

Na kraju, osvrnula se i na skandal koji je zadesio njenu koleginicu Daru Bubamaru, nakon što je njena eksplicitna glasovna poruka dospela u javnost.

-Nju mnogo volim, o njoj ne mislim nikad ništa loše. Da li joj je to marketinški trik? Ma, dobro... Ona je jako dugo na estradi, ima fenomenalne pesme, estradom se bavi dugo - poručila je pevačica.