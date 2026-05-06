Vojna uloga Amerike na KiM i u Nemačkoj nije ista jer su oni na KiM u okviru mirovne misije UN, što ne znači da se neće povući ako jednom tzv.vojska Kosova bude formirana, mišljenja je Ognjen Gogić. Amerika se neće povući vojno sa ovih prostora i tako ustupiti mesto nekoj drugoj vojnoj opciji, stav je Nikole Perišića.

Najava iz Amerike da će povući deo svojih trupa iz Nemačke koji tamo obitavaju u okviru NATO pakta prištinski mediji su odmah povezali i sa mogućim američkim povlačenjem iz misije Kfor sa Kosova i Metohije i iz američke baze Bondstil koja važi za jednu od najvažnijih američkih vojnih kompleksa u Evropi, koji uživa eksteritorijalnost i potčinjava se samo - Pentagonu.

Oprečni stavovi

Sagovornici Sputnjika politikolog Ognjen Gogić i njegov kolega politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu, po ovom pitanju nemaju iste stavove.

Tako Gogić smatra da situacija koja se dešava u Nemačkoj ne može da se poredi sa situacijom na KiM.



„U suštini to nisu uporedive situacije, zato što boravak američke vojske na KiM ima drugi osnov u odnosu na Nemačku, U Nemačkoj su instalirani u okviru NATO pakta i u bazama koje su predviđene za druge slučajeve, dok na KiM borave u okviru mirovne misije Kfor pod ingerencijom UN-a,“ objašnjava Gogić.



Drugim rečima, njihova uloga na KiM je da održavaju mir i raspoređeni su na osnovu mandata Saveta bezbednosti Ujedinih nacija.

Čeka se tzv. vojska Kosova

"Dakle uloga im je jasna. U Nemačkoj je situacija drugačija kao i njihova uloga koja je bazirana za slučaju neke potrebe za NATO delovanje. Tako da to nisu uopšte uporedive situacije. Drugo, povlačenje Amerikanaca iz Nemačke tj. deo njihove vojske je vezano za znato šire odnose i diskusije u okviru NATO,“ kaže Gogić.



Po njegovom mišljenju, Amerika se neće povući vojno sa ovih prostora i tako ustupiti mesto nekoj drugoj vojnoj opciji.

„To može da se desi, dakle njihov odlazak, što bi značilo odlazak i ostatak Kfora samo onog momenta kada budu ustanovili tzv.vojsku Kosova, što im je i cilj. Oni kao i ostali na tome zdušno rade. Dakle, da i kad se budu Amerikanci povlačili, neće njih neko drugi da menja već je ideja je da iza sebe ostave tzv. Kosovo sa svojim oružanim snagama pa da se svi polako povuku,“ ističe Gogić.

On ne spori da i Turci imaju interes, da se „ugnezde“ vojno na tom prostoru jer bi na taj način ostali prisutni ne samo u regionu već i u Evropi.

Turska najveća pretnja

Perišić, s druge strane podseća da u poslednjih desetak i više godina imamo česte najave o tome da bi Amerikanci mogli da se povuku iz Bondstila.

„Do sada to nije zaživelo, tako da je i ovaj primer koji je najavljen upitan da li će se zaista realizovati. Ali s obzirom na to da se nekako geopolitička kretanja i fokus SAD prebacuje na druge delove sveta, moglo bi se očekivati da sa smanjenim kapacitetom učestvuju na prostoru KiM i da se okrenu nekim drugim geostrateškim ciljevima koje imaju, u ovom trenutku, veću težinu za njih,“ navodi Perišić.

Perišić je međutim, takođe siguran da Amerika kao najveća globalna svetska sila neće zanemariti prostor tzv.Kosova i da će želeti da ostanu uključeni i politički i vojno u različite procese koji se u budućnosti budu tu odvijali.



"Naravno da postoji interes i nekih drugih strana da možda zauzmu to mesto i da se na viši nivo uključe kada je u pitanju sve ono što se dešava na prostoru KiM kao što je Turska koja ima interes da se uključi i da se na taj način dodatno vrati na prostor Balkanskog poluostrva, što i jeste neki krajni nacionalni interes koji Turska ima. Možemo očekivati i veću prisutnost možda i nekih država iz ovog regiona, tu pred svega mislim na Albaniju, ali videli smo da postoji bliska saradnja prištinskih vlasti sa Hrvatskom kada su u pitanju vojne aktivnosti, tako da u tom smislu moguće je da će se i tu produbiti saradnja,“ smatra Perišić.

Americi ne ide u prilog

Ono što ga, kako kaže, zabrinjava jeste upravo ta regionalna saradnja koju prištinski vlasti razvijaju sa pomenutim državama, što može negde da ugrozi i Srbiju, ali i srpske interese koji postoje na prostoru KiM, jer definitivno je da takva saradnja ima šire implikacije po Srbiju.



„Ni Amerikancima ne ide u prilog da možda dođe do neke dodatne eskalacije ili dodatne nestabilnosti bilo gde na području Evrope, pogotovo u ovim trenucima kada žele da ostvare svoje geostrateške ciljeve i zbog toga bilo kakva nestabilnost u bilo kojem regionu može negde da odvuče pažnju sa njihovih preferencija u ovom trenutku,“ mišljenja je naš sagovornik.



Pre svega prištinski mediji su izveštavali o potencijalnom velikom povlačenju američkih trupa iz Evrope, što je u Prištini shvaćeno kao direktna najava gašenja američkog vojnog kampa Bondstil kod Uroševca. Doduše o ovome su govorile i nemačke diplomate , prema pisanju Bilda još početkom 2025. godine, dok sa druge strane na terenu priča teče u sasvim dugom pravcu pa je tako zabeleženo da nemački inženjeri iz Regionalne komande Istok proširuju nemački kamp unutar same baze Bondstil.

Kamp Bondstil kod Uroševca glavna je vojna baza SAD na Kosovu u okviru Kfora, a od 2011. godine, osim američkih, bazu koriste i drugi vojnici multinacionalnih snaga NATO misije.

(Sputnjik/B.R.)