Ako planirate letovanje u Grčkoj ove godine, pripremite se na značajne promene koje će vas sačekati na obali.

Čak 251 plaža širom zemlje stavljena je pod poseban režim zaštite, što znači da na njima neće biti dozvoljena nikakva gradnja niti postavljanje turističke infrastrukture. To uključuje sve – od ležaljki i suncobrana do privremenih objekata poput drvenih platformi.

Grčko Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da je odluka doneta kako bi se sačuvale plaže od izuzetnog prirodnog značaja, ali i da bi se zaštitili osetljivi ekosistemi i staništa biljnih i životinjskih vrsta koje zavise od tih područja.

Mnoge od ovih lokacija nalaze se u okviru mreže NATURA 2000, evropskog sistema za zaštitu prirode, koji je dodatno proširen, pa je još veći broj plaža sada pod strožim pravilima.

U tim zonama zabranjeno je ustupanje obale na korišćenje, kao i bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti prirodni izgled plaža ili ugroziti njihovu ekološku ravnotežu.

To u praksi znači da na velikom broju popularnih mesta više neće biti mogućnosti za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana, što će promeniti način na koji turisti provode vreme na moru.

Ova odluka deo je šire strategije grčkih vlasti da se zaustavi prekomerna urbanizacija obale i uvede održiviji model turizma, u trenutku kada su prirodni resursi pod sve većim pritiskom.