Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u nedelju kasnije posle podne i uveče, u okvirnom intervalu od 17 do 21 čas, očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj.

U drugom delu noći ka ponedeljku padavine će oslabiti, uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području. I u Beogradu se u nedelju u večernjim satima očekuju pljuskovi i grmljavina, koji u pojedinim delovima grada kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, u nedelju će biti na snazi u Beogradu, Bačkoj, Banatu i Sremu.

Vreme naredne nedelje

U ponedeljak (15.06.)severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržaće se uglavnom sunčano, suvo i toplo.

Tokom utorka (16.06.) nestabilna vazdušna masa proširiće se i na južne krajeve Srbije, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se na severu postepeno razvedriti i stabilizovati.

Od srede (17.06.) do kraja sedmice (21.06.) u svim krajevima pretežno sunčano i sve toplije.

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