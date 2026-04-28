Kako biste izbegli neprijatnosti tokom dugog leta, trebalo bi da znate jednostavan trik za koji vam treba samo teniska loptica i peškir ili čarapa.

Najvažniji putni predmeti uvek nađu mesto u torbi koju nosimo sa sobom u avion, a stručnjaci savetuju da u nju ubacite i ovaj neobičan predmet. Iako zvuči čudno, teniska loptica može vam pomoći da lakše izdržite duge i naporne letove. Koristeći je kao alat za samomasažu možete ublažiti ukočenost, napetost mišića i bolove uzrokovane višesatnim sedenjem u avionu.

Trejsi Henigen, terapeutkinja za spavanje, otkrila je trik kojim tenisku lopticu i peškir možete koristiti za laganu masažu i podsticanje cirkulacije, posebno na butinama, nogama, ramenima i donjem delu leđa tokom leta.

„Stavite lopticu u sredinu peškira i zarolajte ga. Tako je lakše kontrolisati pritisak i sprečiti da loptica sklizne”, objasnila je ona.

Pored masaže, stručnjaci preporučuju i povremeno istezanje tokom leta.

Možete se istezati i bez ustajanja sa sedišta, jednostavnim pokretima vrata ili laganim istezanjem donjeg dela leđa. Iako je ovo mnogima novost, iskusni putnici ovaj trik koriste godinama, a svoja iskustva podelili su i na Redditu.

Korisnici tvrde da im teniska loptica pomaže kod bolova u leđima tokom dugih letova, a neki je stavljaju između sedišta i donjeg dela leđa kako bi rasteretili pritisak na kičmu. Posebno je korisna, tvrde, za osobe koje već imaju problema sa leđima ili dugo sede tokom putovanja. Možda zvuči neobično, ali njena praktičnost potvrđena je iskustvom ovih putnika.

Loptica je lagana i mala, ne zauzima puno prostora, a dovoljno je tvrda i izdržljiva da može poslužiti kao improvizovani masažer, piše Metro.