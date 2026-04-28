Australijska policija pokrenula je opsežnu potragu za petogodišnjom devojčicom koja je nestala iz svoje sobe tokom noći, u slučaju koji je šokirao javnost.

Devojčica Šeron Granits nestala je u noći između 25. i 26. aprila u gradu Alis Springs, u Severnoj teritoriji. Njeni roditelji su je uspavali oko 23 časa, ali kada su je proverili dva sata kasnije – nje više nije bilo u krevetu.

Odmah su alarmirali policiju, koja je brzo pokrenula potragu, ali prvi pokušaji nisu dali rezultate.

Tokom istrage, pažnja istražitelja usmerena je na muškarca koji živi u blizini porodice. Reč je o 47-godišnjem Džefersonu Luisu, koji je nedavno pušten iz zatvora.

On je 2025. godine osuđen na 18 meseci zatvora zbog napada i kršenja zabrane prilaska, dok je i ranije imao slične prestupe.

Policija je uspela da utvrdi kretanje svih komšija u vreme nestanka devojčice, osim Luisa, što ga je učinilo glavnim osumnjičenim u ovom slučaju.

Potraga za devojčicom i dalje traje, dok policija apeluje na građane da pomognu svim informacijama koje bi mogle dovesti do njenog pronalaska.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio javnost, podsećajući na ranije incidente u kojima su otmice i nasilje nad mladima sprečeni u poslednjem trenutku.