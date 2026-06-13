Početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora doneo je prve velike gužve na granicama ka omiljenim letovalištima srpskih turista. Kilometarske kolone formirane su na ulazu u Grčku, gde se, prema rečima putnika, čeka satima.

Danilo iz Prijepolja, koji je sa porodicom krenuo na odmor u Grčku, kaže da je priliv vozila na graničnom prelazu Evzoni ogroman i da se kolona pomera veoma sporo.

– Čekamo već tri sata, granica ni na vidiku i ne znamo kada ćemo proći. Radi više carinskih kućica, možda i deset, ali je toliko vozila da se sve odvija jako sporo. Uglavnom su tablice iz Srbije, vidi se da su naši ljudi masovno krenuli na more – rekao je Danilo za RINU.

Kako dodaje, najveći broj vozila čine porodice sa decom, koje su odmah po završetku školske godine krenule put grčkih letovališta.

Prema rečima putnika, gužva ne iznenađuje, jer je predstojeći vikend jedan od prvih velikih talasa polazaka na letovanje. Ipak, višečasovno čekanje na visokim temperaturama mnogima je već na samom početku odmora donelo nervozu i umor.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima, ponesu dovoljno vode, hrane i strpljenja, jer se tokom dana očekuje nastavak pojačanog saobraćaja ka Grčkoj.