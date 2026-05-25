Prema biometeorološkoj prognozi, očekuje se uglavnom povoljna situacija koja će prijati većini stanovništva, uključujući i najveći broj hroničnih bolesnika.

Ipak, određeni oprez savetuje se osobama koje imaju respiratorne i srčane tegobe, jer vremenske prilike kod osetljivijih grupa mogu izazvati manje zdravstvene poteškoće.

Kod meteoropata su moguće blaže tegobe, posebno u severnim krajevima zemlje. Mogu se javiti simptomi poput umora, glavobolje, promena raspoloženja ili smanjene koncentracije.

Stručnjaci preporučuju građanima da se pridržavaju saveta lekara, redovno uzimaju terapiju i izbegavaju nepotrebna fizička opterećenja ukoliko imaju zdravstvene probleme.

Takođe, učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatna pažnja i oprez tokom vožnje.

RHMZ