Bramerc je, prilikom obraćanja SB UN, rekao da trenutno "nema begunaca na slobodi" koje potražuje IRMCT kao i da je ovaj rekord "svedok posvećenosti Ujedinjenih nacija pravdi i odgovornosti", navodi se u saopštenju na internet stranici UN.

Govoreći o budućnosti IRMCT-a i njegovim funkcijama, Bramerc je istakao da je najvažnije da se izvrše kazne nad onima koji su osuđeni pred tribulanima, ili IRMCT-om.

Na drugom mestu, prema njegovim rečima, je podrška nacionalnim naporima da se postigne više pravde za više žrtava zločina koji su počinjeni u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, i na trećem je promocija istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivi IRMCT-a.

Što se tiče izvršenja kazni, tužilac je naglasio da je to osnovni princip krivičnog pravosuđa.

"Tribunali i IRMCT su imali mandat da gone pojedince i da ih lično smatraju odgovornim za njihove zločine. Njihova krivica je samo njihova. Njihova kazna je za ono što su uradili, zločine koje su počinili. Ne kolektivna odgovornost, već individualna krivična odgovornost", istakao je Bramerc.

Govoreći o aktuelnom radu Kancelarije tužioca, Bramerc je istakao da je jedno od njenih najvažnijih dostignuća "Strategija završetka to što su države članice u potpunosti preuzele odgovornost za nastavak procesa utvrđivanja odgovornosti".

Podsetio je SB UN da je potrebno obaviti još posla, jer vlasti Ruande i dalje traže više od 1.000 osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije još treba da se istraži više od 2.000 osumnjičenih.

"Države članice su dosledno isticale praktičnu neophodnost moje Kancelarije u podršci njihovom radu. Postizanje pravde u njihovim sudovima zavisi od dokaza i stručnosti koju moja Kancelarija pruža", istakao je Bramerc.

Tužilac Bramerc je kazao, govoreći o arhivama IRMCT-a, da je "ključno da priče žrtava i preživelih žive".

"Sećajući se njih, odajemo im počast. Ova istina je sada potrebnija nego ikad. Nažalost, poricanje zločina i veličanje ratnih zločinaca i dalje traje. Pomirenje zavisi od punog poštovanja patnje svih žrtava iz svih grupa", kazao je Bramerc.

Dodao je da lekcije iz Ruande i bivše Jugoslavije ostaju vitalno relevantne, jer pamćenje toga šta se dogodilo "pomaže u identifikaciji znakova upozorenja za budućnost, i doprinosi sprečavanju budućih zločina".

"Savet je pružao svoju nepokolebljivu podršku tribunalima i IRMCT-u od njihovog osnivanja. Zahvaljujući toj podršci, toliko žrtava u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji dobilo je pravdu koju zaslužuju", zaključio je Bramerc.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale je međunarodni sud koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 2010. godine radi obavljanja preostalih funkcija Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu (MKTR) nakon završetka mandata ovih tribunala a sedište mu je u Aruši, u Tanzaniji i u Hagu, u Holandiji.