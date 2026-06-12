Da li ste znali da je ubijanje bubamara, leptira, ježeva, skakavaca i mnogih drugih životinja i insekata sa kojima se svakodnevno susrećemo kažnjivo zakonom, i to pozamašnim novčanim iznosima?

Tako biste, na primer, za ubijanje bubamare mogli da platite 15.000 dinara, za leptira 10.000, a za zrikavca 8.200 dinara.

Kazne su propisane odštetnim cenovnikom za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenim radnjama nad strogo zaštićenim vrstama, dok Krivični zakonik predviđa i zatvorske kazne za zlostavljanje i ubijanje životinja.

Prema podacima, u Srbiji je od 2006. do 2022. godine zbog ubijanja životinja osuđeno ukupno 299 osoba.

Član 269 Krivičnog zakonika propisuje da će svako ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ako je usled takvog dela stradalo više životinja ili se radi o posebno zaštićenim vrstama, zaprećena kazna ide do tri godine zatvora.

Posebno su kažnjive organizovane borbe životinja i klađenje na takve događaje, za šta je predviđena kazna od šest meseci do tri godine zatvora i novčana kazna.

Među najskupljim vrstama po odštetnom cenovniku nalazi se mrki medved. Za njegovo ubijanje predviđena je naknada od čak milion dinara.

Kazna za ubijanje crnog orla, orla krstaša ili beloglavog supa iznosi 500.000 dinara.

Za vidru i stepskog tvora propisana je kazna od 250.000 dinara, za divlju mačku 200.000, dabra 120.000, hrčka 80.000, dok se kazne za slepe miševe kreću od 45.000 do 55.000 dinara.

Ubijanje ježa kažnjava se sa 28.000 dinara, jelenka sa 12.500, leptira sa 10.000, skakavca sa 9.000, a zrikavca sa 8.200 dinara.

Prema pravilniku, čak i određene vrste vrabaca, vrana, lasica, pataka i gusaka imaju status zaštićenih vrsta, pa njihovo ubijanje može dovesti do visokih novčanih kazni.

Uprava za veterinu objašnjava da po prijavi o ubijenoj životinji Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava policiju i tužilaštvo, a zajedno sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije izlazi se na teren radi utvrđivanja vrste i okolnosti slučaja.

Međutim, u velikom broju slučajeva počinioci nikada ne budu pronađeni, pa se postupci završavaju krivičnim prijavama protiv NN lica.