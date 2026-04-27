Promenljivo prolećno vreme u Srbiji nastaviće se i narednih dana, uz česte smene sunčanih i oblačnih perioda, kao i povremene padavine. Meteorolozi upozoravaju da nas već od sredine sedmice očekuje zahlađenje, a početkom maja i mogućnost pojave jutarnjeg mraza.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će na severu zemlje biti umereno oblačno, dok će u ostalim krajevima preovlađivati sunčano i toplo vreme.

- Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje sa severa će se proširiti i na ostali deo zemlje ali će se zadržati uglavnom suvo vreme dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 25 - navodi RHMZ.

U nastavku sedmice sledi postepeno osveženje, a u petak se u pojedinim krajevima očekuje i slab prizemni mraz u jutarnjim satima.

- U sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Zatim (od 30.04. do 05.05.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala u većem delu zemlje suvo vreme, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju samo do petka na jugoistoku i istoku Srbije. Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice ponovo toplije - saopštio je RHMZ.

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje dodatno zahlađenje od srede, uz mogućnost snega na planinama i opasnost od kasnih mrazeva oko 1. maja.

- Ponovo će biti moguć planinski sneg, dok oko 1. maja postoji opasnost od kasnih mrazeva. Zatim bi polako otopljavalo, ali posle 08.05. jutarnji ECMWF ponovo vidi dosta hladno vreme, na sreću za sada nije podržan u svojim ansamble članovima - navodi Čubrilo na Fejsbuku.

Do srede jutra biće sveže, dok će dnevne temperature uglavnom biti između 14 i 24 stepena, a na primorju ponegde i do 27.

- Vetar će biti slab. Samo ponegde u planinskim predelima postoji verovatnoća pojave lokalnog pljuska. Od srede se sa severa Evrope očekuje spuštanje hladnog ali relativno suvog vazduha te će uz naoblačenje biti prolazne kiše ali se obilnije padavine očekuju samo na planinama središnjog i možda južnog dela regiona gde bi preko 1000mnv ponovo moglo biti i snega. Počeće severni vetar, dok će se maksimumi oko 30.04. kretati od 5 do 12 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka - ističe Čubrilo.

Početkom maja kiša i pljuskovi mogu zahvatiti istočne i centralne delove regiona, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo, ali hladno u jutarnjim satima.

- Zbog toga početkom maja postoji opasnost pojave kasnih mrazeva. Posle 04. maja će polako otopljavati ali oko 08. maja ECMWF ponovo postovlja dosta hladnu sinoptiku, a za sada na sreću nije podržan u svojim ansmable članovima. Ostaje signal za malu količinu padavina, delom i zbog toga što zbog vrlo hladne atmosfee nema konvektivih razvoja i tipičnih grmljavinski pljuskova - naveo je.