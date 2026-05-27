Evropa je na kolenima pred udarom klimatskog fenomena poznatog kao "Super El Ninjo", a tragične vesti pristižu sa svih strana.

Broj žrtava raste iz dana u dan, Velika Britanija i drugi delovi kontinenta beleže apsolutne temperaturne rekorde, dok je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u Srbiji već upalio žuti meteoalarm - danas će u Srbiji u najtoplijem delu dana biti čak 34 stepeni Celzijusovih! Stručnjaci upozoravaju da je ovo samo početak, te da se naša zemlja mora hitno pripremiti za ekstremne uslove i superćelijske oluje.

U Francuskoj sedmoro preminulo

U Francuskoj je sedmoro ljudi izgubilo život usled toplotnog talasa. Među žrtvama je i devojka (28) koja je doživela hipertermiju i preminula pre dolaska u bolnicu nakon što je učestvovala na fitnes trci. Tragedija je dobila još gore razmere kada je na istoj trci preminuo i muškarac (53), dok je čak 16 učesnika trke kolabiralo i na kraju završilo u bolnici. Takođe, prijavljena su i utapanja na više kupališta.

U emisiji "Jutro na Blic" na Blic TV-u, iz Pariza se uživo uključio antropolog Boris Petrović, svedočeći o haosu koji je nastao u Francuskoj.

- Problem sa ovim talasom vrućine je to što je došao posle perioda od dve nedelje prilične hladnoće i kiše, sa skoro zimskim temperaturama - objašnjava Petrović.

- Onda je odjednom ta temperatura skočila na 35 stepeni, iznenada, i zbog toga su i stradali ovi ljudi - kaže antropolog.

Parižani spas od vrućina traže ispod prskalica

Iznenađujuće je da francuski nadležni organi nisu otkazali ovakve manifestacije, već su izdali samo osnovne preporuke o hidrataciji i boravku u zatvorenom prostoru od 11 do 17 časova. U tamošnjoj javnosti se, nažalost, takvi tragični ishodi gotovo podrazumevaju i prihvataju kao "normalni". Parižani spas od vrućina traže ispod prskalica na javnim mestima i u kafićima koje stvaraju "veštačke oblake", a velike glavobolje leče pijenjem slane vode obogaćene elektrolitima.

- Ovo se uklapa u narativ o poremećaju klime u načelu, gde može da se desi da imamo tri-četiri dana velikih vrućina, a onda nedelju dana kiše i skoro pa zimske hladnoće - kaže Petrović.

Gradovi su "toplotna ostrva"

Dok Pariz i London gore na meteorološkim mapama, ni Srbija ne zaostaje. Iako je srednja klimatološka vrednost za maj u Beogradu oko 18,2 stepena, našu zemlju danas pogađaju letnje temperature do čak 32 stepena Celzijusa.

Gostujući u studiju, meteorolog Milenko Jovanović detaljno objašnjava ovaj toplotni šok:

- Nisu ovo temperature koje niko nikad nije video, nego jednostavno ljudi nisu pripremljeni da krajem maja može doći do temperatura koje više odgovaraju kraju juna - kaže meteorolog.

On objašnjava da nam je stigao topao vazduh iz Afrike i sa nižih geografskih širina, a gradovi se guše jer postaju prava "toplotna ostrva".

- Svi veliki gradovi puni betona i asfalta su praktično toplotna ostrva - navodi Jovanović.

Beton se preko dana greje, a zatim noću isijava tu toplotu, zbog čega se gradovi mnogo sporije hlade. Zbog toga se približavamo tropskim noćima, gde će temperatura biti oko 20 stepeni, a ljudskom telu je za oporavak potrebna niža temperatura tokom noći.

Visok nivo zračenja

Spas od gradske vreline pruža isparavanje vode. Jovanović objašnjava da sitne vodene kapi iz gradskih prskalica "isparavajući uzimaju toplotu od vazduha i hlade ga", čime se prirodno spušta temperatura u neposrednoj okolini.

Ipak, on upozorava i na ekstremno visok UV indeks, podsećajući da je sunce krajem maja pozicionirano isto kao krajem jula, te da UV zraci ozbiljno prete svima koji su im izloženi sredinom dana.

Superćelijske oluje

Vreli dani ne donose samo znoj, već pune atmosferu ogromnom energijom, stvarajući savršene uslove za superćelijske oluje.

- Pošto je vazduh konstantno sve topliji, sve više vodene pare može da primi, a to znači sve više energije ima i sve više nepogoda može da bude - kaže meteorolog.

Objašnjava da su superćelijske oluje u osnovi snažno razvijeni kumulonimbusi, u toplom vazduhu se formiraju iznenada, u roku od par sati, a protivgradna odbrana tu ne može ništa ozbiljno da uradi.

Građani moraju biti spremni, jer posle ekstremnih suša i vrelina redovno stižu ekstremne količine padavina u veoma kratkom vremenskom periodu.

Kada se očekuje osveženje

Nakon današnjih više od 30 stepeni, stiže nam kratkotrajni predah. Već sutra se u celoj Srbiji očekuje osveženje, uz moguću kratku kišu ili pljusak tokom noći. Temperatura će pasti za pet do šest stepeni i biće znatno prijatnije, a takvo prijatno vreme zadržaće se i u petak.

Ali nemojte se previše opuštati! Već u subotu temperatura ponovo raste, a u nedelju će živa u termometru ponovo širom Srbije preskočiti 30 podeok. Od ponedeljka sledi labilizacija (nestabilnost) atmosfere.

- Od ponedeljka počinje labilizacija vremena, a to znači povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, moguće i nepogodama, pre svega u zapadnoj Srbiji, odnosno u planinskim predelima - prognozira Jovanović.

Što se tiče dugoročnih prognoza, struka je jasna – svaki pogled unapred duži od 10 dana potpuno je nepouzdan. Zbog ogromne složenosti atmosferskih procesa, tačnost pada ispod 60-70 procenata, zbog čega niko ne može pouzdano da tvrdi kakvo nas tačno leto očekuje.

(Blic)