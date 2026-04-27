Umesto očekivane prolećne topline, region očekuje nagla promena vremena zbog atmosferskog fenomena poznatog kao „Omega blok“, koji će otvoriti svojevrsni „nebeski levak“ za prodor hladnog vazduha.

Ledeni talas sa Arktika spustiće se direktno ka Balkanu, obarajući temperature i do 15 stepeni ispod proseka za ovo doba godine.

Dok se veći deo Evrope priprema za praznike, meteorološki portal Severe Weather Europe (SWE) izdao je upozorenje na naglu promenu vremena. Kako navode, slabljenje polarnog vrtloga omogućilo je prodor hladnog vazduha, koji će delove Centralne i Istočne Evrope vratiti u gotovo zimske uslove usred proleća.

Šta je „Omega blok“ i kako utiče na vreme?

Glavni uzrok ovakvih prilika je snažan sistem visokog pritiska iznad Severnog Atlantika i Grenlanda. Zbog oblika koji podseća na grčko slovo „omega“, ovaj sistem blokira prodor toplijih vazdušnih masa sa okeana.

Zbog toga se hladan vazduh sa severa usmerava ka jugu, pa će dok jugozapad Evrope, poput Španije i Portugala, uživa u toplijem vremenu, Balkan biti izložen naglom zahlađenju.

Zahlađenje za 1. i 2. maj

Pad temperature počeće već sredinom nedelje, dok se najhladniji period očekuje u petak i subotu:

- Očekuje se da temperature budu za 10 do 15 stepeni niže od uobičajenih. U petak i subotu ujutru (1. i 2. maj), temperature u nižim predelima mogle bi pasti ispod nule. Zbog neobično toplog početka aprila, voćnjaci i vinogradi su u osetljivoj fazi cvetanja, pa bi ovaj kasni mraz mogao da nanese katastrofalnu štetu. - navodi ovaj sajt.

Kada stiže otopljenje?

Prema prognozama, ovo zahlađenje neće dugo trajati. Već nakon 1. maja očekuje se slabljenje „Omega bloka“, a hladan vazduh će se početkom naredne nedelje postepeno povlačiti sa Balkana.

Ipak, svima koji planiraju boravak u prirodi za Prvi maj savetuje se oprez i slojevito oblačenje, jer će uz severni vetar subjektivni osećaj hladnoće biti znatno izraženiji nego što je uobičajeno za ovo doba godine.