Po dolasku ih je dočekala delegacija zvaničnika, počasna garda i vojni orkestar, dok sam Tramp nije bio prisutan, prenosi BBC.

Planirano je da se kraljevski par sastane sa predsednikom i prvom damom u Beloj kući, gde će najpre imati neformalni susret uz čaj, a zatim zajedno prisustvovati baštenskom prijemu.

Iako su se nakon pucnjave koja se u subotu dogodila u hotelu „Hilton“ u Vašingtonu pojavile spekulacije da bi poseta mogla biti otkazana, iz Bakingemske palate je potvrđeno da će četvorodnevna poseta biti realizovana prema planu. U tom incidentu, naoružani muškarac Kol Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su Tramp i drugi visoki američki zvaničnici evakuisani.

I sam Tramp je ranije potvrdio da će kralj Čarls doputovati u SAD uprkos bezbednosnoj situaciji.

Britanski premijer Kir Starmer uputio je poruku podrške američkom predsedniku povodom incidenta, ističući da su zaposleni u britanskoj ambasadi i drugi britanski državljani koji su prisustvovali večeri zahvalni američkoj Tajnoj službi na brzoj reakciji.