Prema biometeorološkoj prognozi za petak, 29. maj, u Srbiji se očekuje blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali tegobe kod osetljivih osoba i dalje nisu isključene.

Kako navode stručnjaci, najviše opreza savetuje se osobama sa osetljivim nervnim sistemom, kao i srčanim bolesnicima, kod kojih vremenske prilike mogu izazvati dodatno opterećenje organizma.

Meteoropate mogu osećati razdražljivost i pad koncentracije

Biometeorološke prilike tokom dana mogu dovesti i do izraženijih meteoropatskih reakcija.

Kod osetljivijih osoba moguće su:

razdražljivost,

nervoza,

slabija koncentracija,

umor,

i osećaj malaksalosti.

Stručnjaci savetuju dovoljno odmora, unos tečnosti i izbegavanje dodatnog stresa tokom dana.

Poseban oprez u saobraćaju

Zbog moguće slabije koncentracije i sporijih reakcija, vozačima se preporučuje dodatna pažnja u saobraćaju.

Nagli umor, pad fokusa i razdražljivost mogu uticati na bezbednost tokom vožnje, posebno kod osoba koje su osetljive na vremenske promene.

Blago poboljšanje vremena, ali tegobe nisu isključene

Iako se biometeorološka situacija postepeno stabilizuje, stručnjaci upozoravaju da promene vremena i dalje mogu uticati na hronične bolesnike i meteoropate.

Zbog toga se savetuje oprez, redovna terapija i izbegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem delu dana.

RHMZ