Dok turisti obilaze znamenitosti i fotografišu se za uspomenu, džeparoši čekaju trenutak njihove nepažnje. Najčešće deluju u gužvama – na aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, u javnom prevozu i na prometnim turističkim lokacijama. Njihov cilj su najčešće novac, mobilni telefoni i lična dokumenta.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, Aleksandar Seničić, kaže da se dešavalo da lopovi obiju apartmane. Savetuje da ljudi koji borave u parteru nikada ne ostavljaju otvorena vrata i mrežu za komarce, već da ih zatvore i upale klimu.

"Imali smo grupu kriminalaca iz jedne susedne zemlje koji su koristili sprej za omamljivanje. Kroz ta vrata uspavljivali su ljude i uzimali sve što je vredno. Kada ste u apartmanima, uvek u blizini postoji neki hotel sa sefovima koji nisu skupi – koštaju oko jedan do dva evra dnevno", navodi Seničić.

Oprez u Italiji

Italija je jedna od najposećenijih destinacija naših turista, ali i zemlja gde se često upozorava na džeparenje. U gradovima poput Rima, Milana i Vencije, najkritičnije tačke su javni prevoz i turističke atrakcije.

"Broj džeparenja i krađa otimanjem torbi i ranaca u Italiji poslednjih godina beleži značajan porast, naročito u velikim gradovima, turističkim zonama, trgovinskim ulicama i javnom prevozu", ističe Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije.

Prema podacima italijanskog zavoda za statistiku, oko 5,3 odsto građana velikih gradova u Italiji bilo je žrtva džeparenja, što je više nego dvostruko u odnosu na nacionalni prosek.

"Više od jedne trećine osoba koje čine ova krivična dela su strani državljani – njih 34,7 odsto i to bez dozvole boravka. Na udaru su najčešće turisti, a gužve u istorijskim centrima, na železničkim stanicama i u javnom prevozu predstavljaju idealne uslove za džeparoše", navodi Lučićeva.

Kopirajte ili fotografišite lična dokumenta

Ukraden pasoš, novčanik ili telefon ne znači kraj putovanja. Ako su nestala dokumenta, prvi korak je odlazak u lokalnu policiju i u najbližu ambasadu ili konzulat Srbije.

"Naši državljani u takvim okolnostima, moraju da se obrate našem konzulatu ili ambasadi, šta im je bliže u tom trenutku. Savetujemo da sve lične dokumente fotografišete i čuvate u telefonu ili da imate kopije kod sebe – pasoša, lične karte ili, po potrebi, državljanstva", podseća Seničić.

Koliko je važno informisati se pre polaska i voditi računa o ličnim stvarima, najbolje znaju oni koji su stalno na putu.

"Neko bi rekao da je glavni izvor informacija Ministarstvo spoljnih poslova, ali tu su uglavnom podaci o tome kuda ne treba putovati, pogotovo u afričke države. Trudim se da dobijem informacije od ljudi koji su već bili tamo", navodi putna blogerka Jovana Kvržić.

Bezbednost na putovanju ne zavisi samo od opreza turista, već i od međunarodne saradnje. Zajedničke policijske patrole, koje su prošle godine bile angažovane u Crnoj Gori, jedan su od načina da građani Srbije i van granica zemlje imaju bržu pomoć i veću sigurnost tokom odmora.