Poreska uprava Srbije je zvanično počela sa dostavom poreskih rešenja za sve vlasnike stanova koji ih izdaju na dan za 2026. godinu. Ova obaveza se odnosi na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, što uključuje i kratkoročni najam apartmana ili stanova turistima.

Rešenja će biti dostavljena poštom, a datum predaje svih dokumenata Poreskoj upravi je 8. jun, koji važi za sve obveznike bez izuzetka.

Svi koji tokom godine započnu ili prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i oni kod kojih dođe do promena koje utiču na visinu poreza, u obavezi su da u roku od 15 dana od nastanka promene podnesu Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, poznatu kao Obrazac PPDG-4R.

Podnošenje prijave mora se obaviti u organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna za teritoriju na kojoj se nalazi objekat. Ovo pravilo obuhvata sve izmene, uključujući promene u broju dana izdavanja, visini naplate ili bilo kojim drugim elementima značajnim za obračun poreza.

Poreska uprava poziva sve obveznike da na vreme dostave neophodne informacije kako bi se izbegle eventualne kazne ili dodatne obaveze, jer kontrola prihoda od kratkoročnog iznajmljivanja u Srbiji postaje sve rigoroznija, piše Tanjug.