Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje Srbije, a prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar se nalazio na oko 22 kilometra od Kragujevca.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na približno 15 kilometara od centra ovog mesta, na geografskim koordinatama 44.05 severne širine i 20.64 istočne dužine.

Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju ozbiljnije posledice, ali mogu biti osetni u širem području oko epicentra.