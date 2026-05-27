U Srbiji će u sredu, 27. maja, biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vetar, posle podne i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 34.

Uveče i u toku noći, na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 18 stepeni, a najviša oko 33.

U toku noći je, uz promenljivu oblačnost, moguća kratkotrajna kiša.

Idućih sedam dana, do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u četvrtak, 28. maja, i u nedelju, 31. maja, u brdsko-planinskim predelima, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima.

