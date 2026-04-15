Turista iz Srbije koji je za Vaskrs boravio u Grčkoj doživeo je neprijatnost zbog nepropisnog parkiranja, pa je tako ostao bez tablica i dokumenata, uz kaznu od 30 evra.

Simo iz Srbije nepropisno je parkirao svoj automobil na ostrvu Krf, nakon čega su mu Grci na dan Vaskrsa skinuli tablice.

- Da podelim iskustvo sa parkiranjem na Krfu. U subotu su mi skinute tablice i auto pomeren jedan metar. Primetio sam na Uskrs, otišao u policiju, rekli mi da dođem sutra ujutru u 9, a prvo su me pitali kada se vraćam nazad u zemlju, morao sam da pokažem kartu za trajekt - napisao je Simo u Vajber grupi "Put do Grčke".

Kako je objasnio, pratio je njihova uputstva, vratili su mu tablice, a nakon što je platio kaznu od 30 evra, dobio je nazad i svoju vozačku dozvolu.

- Takođe su mi rekli da dođem u 8 kada platim, iako rade od 9, pošto smo imali trajekt u 10:30 u Lefkimiju. Došao sam u 8, a primili su me u 8:30 i vraćena mi je dozvola. Bili su ljubazni i korektni, zaista nemam jednu zamerku da kažem. Eto da znate - podelio je Simo, preneo Kurir.

Podsetimo, kazne u Grčkoj za nepropisno parkiranje najčešće se kreću od 30 do 80 evra, ali u pojedinim slučajevima mogu ići i do 150 ili čak 350 evra.