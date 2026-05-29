Vest o smrti državljanke Srbije u grčkom letovalištu Hanioti pre dva dana duboko je potresla javnost, a sada se oglasila njena ćerka Aleksandra Fine potresnom porukom koja je mnogima naterala suze na oči.

U emotivnoj poruci koju je prenela administracija grupe “Grčka info”, Aleksandra je izrazila ogromnu zahvalnost svim ljudima koji su u najtežim trenucima pokazali humanost, pružili podršku porodici i pomagali oko organizacije i procedura u Grčkoj.

– Teško je pronaći reči za takav gubitak. Jedina uteha nam je što je poslednje trenutke svog života provela na mestu koje je neizmerno volela. Grčka je bila njena velika ljubav, zemlja kojoj se uvek rado vraćala i o kojoj je govorila sa posebnim sjajem u očima – napisala je Aleksandra.

Njene reči dirnule su hiljade ljudi na društvenim mrežama, posebno deo u kojem govori o poslednjim trenucima svoje majke.

– Ako joj je već bio suđen poslednji dan, utehu nalazimo u pomisli da je svoju dušu ostavila na obali mora koje je toliko volela – navela je ona.

Porodica se zahvalila svima koji su u ovim teškim danima nudili pomoć, savete, prevoz i podršku, pokazujući solidarnost daleko od domovine.

Tragična vest o smrti Srpkinje u Haniotiju pokrenula je pravi talas empatije među našim turistima i ljudima koji žive u Grčkoj, koji su se brzo organizovali kako bi porodici pomogli oko svih neophodnih procedura i administracije.

Mnogi su upravo u ovoj tragediji videli i onu lepšu stranu ljudi – trenutke kada nepoznati ljudi bez razmišljanja pružaju ruku pomoći nekome ko prolazi kroz najteže životne trenutke.

Dirljiva poruka ćerke preminule žene dodatno je potresla javnost i podsetila koliko su ljubav prema porodici, sećanja i poslednji trenuci provedeni na mestu koje volimo često jedino što ostaje kao uteha posle velikog gubitka.