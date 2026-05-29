Video snimak sa Santorinija napravio je pravu pometnju društvenim mrežama!

Naime, na snimku se vidi da je jedna turistkinja odlučila da pepeo svog preminulog supruga prospe na čuvenim stepenicama u mestu Oja, jednoj od najposećenijih turističkih lokacija u Grčkoj.

Snimljena je scena na kojoj se vidi trenutak kada žena koja se kreće niz stepenice dok iza nje grupa ljudi peva,rasipa pepeo za koji se navodi da pripada njenom pokojnom suprugu.

Video je ubrzo postao viralan i izazvao brojne reakcije, kako među turistima, tako i među Grcima.

Grčki portal Keep Talking Greece preneo je da je događaj izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama, gde su se mnogi zapitali da li je takav čin primeren na jednoj od najprometnijih turističkih lokacija u zemlji.

Iako su pojedini korisnici društvenih mreža isticali da je reč o emotivnom oproštaju od voljene osobe, mnogi su ocenili da rasipanje pepela na javnim stepenicama koje svakodnevno prolaze hiljade turista nije prikladno.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se sve dogodilo usred turističke zone, zbog čega su brojni komentatori naveli da postoje primerenija mesta za ovakav čin.

Prema pisanju grčkih medija, u Grčkoj je rasipanje pepela dozvoljeno samo pod određenim uslovima i na lokacijama koje su za to predviđene, uključujući otvorene prostore van naseljenih mesta ili morska područja u skladu sa propisima.

Za sada nema informacija da je žena kažnjena ili da su protiv nje pokrenuti bilo kakvi postupci.

Snimak je, međutim, ponovo otvorio raspravu o granici između ličnih i emotivnih gestova s jedne strane i poštovanja javnog prostora i lokalnih propisa s druge.

