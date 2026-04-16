Uvođenje novog sistema za kontrolu ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) izazvalo je potpuni kolaps na brojnim aerodromima širom Evrope, a putnici su se tokom prazničnog vikenda suočili sa višesatnim čekanjima, haotičnim gužvama i propuštenim letovima.

Umesto brzog i jednostavnog prolaska kroz pasošku kontrolu, mnogi su doživeli stresne situacije, a pojedini su zbog iscrpljenosti i uslova na terminalima čak i kolabirali, poput Beograđanke Nađe koja je svoje neprijatno iskustvo podelila nakon putovanja u Rim.

- Za uskršnje praznike otputovali smo u Rim. Na aerodromu u Beogradu sve je prošlo u najboljem redu, agonija je počela onog trenutka kad smo sleteli u Italiju. Na hiljade ljudi u nepreglednim redovima, haotične gužve na sve strane. Lica unezverenih putnika u strahu da ne propuste let. I nas je isto čekalo sa EES, udahnula sam i sebi rekla "budi strpljiva". Sati su prolazili, kraj se nije video. Bilo je toplo tog dana, oko 25 stepeni, ulazili smo u treći sat čekanja. Unutra zagušljivo, osetila sam slabost u nogama i crnilo. Sledeće čega se sećam su lica mojih prijatelja koji me polivaju vodom. Pala sam u nesvest nasred aerodroma - priča Beograđanka Nađa.

Kaže da nije bila jedina kojoj se tog dana slošilo na aerodromu.

- Ljudi su i sedeli u redovima, pokušavali da umire decu, neki stariji putnici su povraćali. Slabost me je držala neko vreme, ubrzo smo stigli na pasošku kontrolu, tako da sem, eto, u Večni grad kročila u nesvesti - okrenula je na šalu i dodala da je čula da su kolapsi bili na mnogim aerodromima u Evropi.

- Ono što je trebalo da predstavlja lagano putovanje avionom, pretvorilo se u pravu noćnu moru - kaže Nađa i dodaje da se nada da će više sreće imati u povratku.