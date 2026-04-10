Ovog jutra na većini graničnih prelaza sa Srbijom gužve su paralisale sve oni koji su odlučili da za uskršnje praznike otputuju van Srbije.

Na Batrovcima čekanje sat vremena

Na Graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na prelaz srpske granice ovog jutra čekaju oko sat vremena, ali tome je potrebno dodati i vreme zadržavanja u međuzoni, koja je puna.

Putnici na ovom graničnom prelazu su za Tanjug rekli da odavno nisu videli ovakvu gužvu i da čekaju oko sat vremena. Neki od njih su već prolazili kroz ovaj sistem, dok je drugima prvi put, i dodaju da se vozila sporo pomeraju.

Nešto manje gužve su u suprotnom smeru - pri ulazu u Srbiju iz Hrvatske.

Slična situacija sa gužvama je i na graničnom prelazu Šid. Ljudi izlaze iz vozila i nestrpljivo čekaju.

Podsetimo, alternativni granični prelazi za Hrvatsku su "Bačka Palanka", "Bogojevo", "Bezdan", "Sot", "Ljuba", "Neštin", dok su za Mađarsku mogu koristiti prelazi "Bački Breg", "Bajmok", "Horgoš 2", "Đala" i "Rastinac".

Čekanja i na granici sa Bugarskom

Na Kalotini, odnosno Gradini, graničnom prelazu ka Republici Bugarskoj otvoreno je 5 punktova za prelazak automobila i zadržavanja su od 5 do 10 minuta, prenosi RTS.

Granicu ovih dana uglavnom prelaze bugarski i naši državljani, kao i turisti koji putuju do Turske i Severne Grčke.

Za Bugarsku su alternative "Strezimirovci", "Mokranje", "Ribarci" i "Vrška Čuka".

Kolaps i na Preševu

Kada je reč o graničnom prelazu Preševo i ulasku u Severnu Makedoniju, jutros su zabeležene neverovatne gužve - ogromne kolone vozila Srba i ostalih putnika u tranzitu koji su se uputili ka ovoj zemlji i Grčkoj.

Bez većih zadržavanja na Horgošu

Na Graničnom prelazu Horgoš 1 ovog jutra, prvog dana pune primene sistema EES, nema većih zadržavanja na izlasku iz naše zemlje, ali se međuzona sa Mađarskom povremeno popunjava.

Na terminalu za ulazak u Srbiju, neophodno vreme zadržavanja je jednako redovnom trajanju provere pasoške i carinske kontrole. Zbog mogućih gužvi, kako zbog vaskršnjih praznika, tako prvenstveno zbog ove potpune primene elektronskog evidentiranja ulaska/izlaska sa teritorije Evropske unije, Uprava granične policije Srbije, u saradnji sa nadležnim organima Mađarske, usaglasila je produženje radnog vremena na dva malogranična prelaza. Granični prelaz Bački Vinogradi – Ašothalom od 10. do 12. aprila, radi neprekidno, odnosno 24 časa dnevno.

Takođe, od 17. do 19. aprila radno vreme biće od 7 do 22 časa. Kada je reč o prelazu Bajmok – Bačalmaš, on će raditi od 7 do 24 časa, 10. i 11. aprila, dok će u nedelju, 12. aprila ovaj prelaz biti otvoren od 6 do 21 čas.

Na snazi puna primena ESS sistema

Nakon više meseci najava i probnog režima, danas je počela puna primena EES sistema na graničnim prelazima EU. Ovaj novi sistem za naše putnike donosi obavezno uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje na granicama Šengen zone.

Glavna promena odnosi se na način na koji sistem sada evidentira boravak u inostranstvu - umesto klasičnog pečatiranja pasoša, softver obračunava preostale dane propisanog boravka, a on glasi - dužina boravka je maksimum 90 dana u opsegu od 180 dana.

Osim besplatnog sistema EES, čija primena je u celosti počela danas, putnike iz Srbije u poslednjem kvartalu ove godine očekuje i uvođenje ETIAS sistema i plaćanje takse od sedam evra za ulazak u države Šengenskog prostora.

Iako će se taksa plaćati, važno je naglasiti da će ona važiti tri godine ili do isteka pasoša i biće besplatna za maloletnike i starije od 70 godina.

Tek se očekuju gužve tokom dana

"Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Putnici su dužni da izađu iz vozila i stanu ispred kamere radi identifikacije, što može dodatno produžiti vreme zadržavanja", rekao je Kotarlić.

Nadležni apeluju na građane da, pre polaska na put, provere važnost putnih isprava, kao i da se informišu o stanju na graničnim prelazima i dužini zadržavanja, što mogu da vide na postavljenim kamerama. Takođe, neophodno je da se vozila usmeravaju u saobraćajne trake predviđene za sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit sistem).