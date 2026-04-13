Oko 100 putnika avio-kompanije "Izidžet" bilo je juče zaglavljeno, a neki od njih su povraćali i bilo im je loše do te mere da su skoro padali u nesvest, na aerodromu Linate u Milanu zbog haosa na graničnoj kontroli, koji je nastao kada su na snagu stupila nova pravila Evropske unije (EU), tačnije sistem EES.

Avio-kompanija je ubrzo pokušala da skine odgovornost sa sebe navodeći da je situacija bila van njihove kontrole i da su problemi sa novim sistemom EES (automatizovani IT sistem za registraciju ulaska i izlaska državljana trećih zemalja), izazvali kašnjenja. Dodali su da su ovakvi zastoji "neprihvatljivi", preneo je "Dejli mejl".

Sistem zahteva da se putnicima iz trećih zemalja uzimaju otisci prstiju i da ih fotografišu prilikom ulaska i izlaska u Šengen zonu, koja obuhvata 29 evropskih zemalja, uglavnom iz EU.

Putnici koji su putovali širom Evrope suočavaju se sa kašnjenjima i otkazivanjima tokom vikenda, a haos tokom putovanja prijavili su oni koji su se vraćali u Veliku Britaniju iz Ženeve, Lisabona i Malte.

Čekali na sledeći let 20 sati

Prema pisanju "Dejli mejla", kompanija "Izidžet" je odložila let za 52 minuta kako bi putnicima dao dodatno vreme, ali je, pošto se posada približavala kraju dozvoljenog radnog vremena, avion na kraju poleteo i to poluprazan. Zbog ove sage su putnici očajnički tražili alternativne načine za povratak kući, a neki su tek kasnije saznali da su propustili let.

Jedna putnica koja je putovala sa svojim dečkom rekla je da je samo 30 ljudi uspelo da uđe u avion, dok je 100 ostalo zaglavljeno na aerodromu.- Stigli smo ovde u 7.30 ujutru za let u 11, tako da smo došli baš rano. Stigli smo do granične kontrole i bila je ogromna gužva. Ionako se nisam osećala dobro jer mislim da sam imala trovanje hranom. Oko 10.50 su doneli vodu za ljude, a kad smo stigli do početka reda, neko nas je pitao da li idemo za Mančester i rekao nam da je naš let upravo otišao - rekla je studentkinja Kira (17) za "Bi-Bi-Si".

Kako je dodala, njen dečko i ona su čekali na sledeći let 20 sati, zbog čega je njena majka morala da izdvoji 520 funti (oko 596 evra ili blizu 70.000 dinara). Uz to, novi let je bio za aerodrom Getvik u Londonu umesto za Mančester, gde su se uputili.

Prema Kirinim rečima, "Izidžet" im je ponudio odštetu od svega 12,25 funti (oko 14 evra ili blizu 1.700 dinara), koliko otprilike košta jedan sendvič na aerodromu.

"Ljudi su povraćali"

U međuvremenu, Viki Čepmen (26) iz Virala ostala je u italijanskom gradu sa svojim sinom Frederikom (5), partnerom Adamom Hojordom, majkom Lin Čepmen i bratom Denom Čepmenom.

"Stigli smo na aerodrom, imali smo više nego dovoljno vremena i stigli do našeg gejta u 9.30 ujutru, ali nam je odbijen ulazak kroz pasošku kontrolu. Tada nam je rečeno da se ne pojavljujemo na let jer nismo stigli do gejta na vreme, iako je pasoška kontrola imala problema i nisu nas pustili da prođemo - rekla je ona za "Liverpul Eho".

Tri sata su ih šetali, dodala je, i niko im nije pomogao.

- Na aerodromu je bilo toliko vruće da su ljudi povraćali, bili su na ivici da padnu u nesvest. Rečeno nam je da je utorak najranije vreme kada možemo da se vratimo i da moramo da letimo za Getvik. Morali smo iz svog džepa da platimo za Airbnb.“

Satima raspravljali ko je kriv, dok su putnici čekali

Adam Lomas (33), njegova supruga Keti (33) i njihova bebica ostali su takođe zarobljeni na aerodromu. Kako je ispričao, pokušavao je da kontaktira sa avio-kompanijom, ali su mu četbotovi "prekinuli vezu" posle nekoliko minuta jer je bilo "problema sa zvukom".

Porodica Lomas je pokušala da pronađe hotel i da rezerviše novi let za London, odakle bi morali da vozom putuju dva i po sata do Mančestera. Prema njegovim rečima, zaposleni u "Izidžetu" i na aerodromu u Milanu "proveli su sate raspravljajući ko je kriv".

Avio-kompanija je saopštila da je obavestila putnike o novom sistemu i savetovala ih da:

provere svoja dokumenta

izdvoje dodatno vreme za čekanje na aerodromu

budu spremni za biometrijske provere

uračunaju dodatno čekanje u planiranje daljeg putovanja

(Blic)