Putnici iz Srbije koji putuju u Evropsku uniju sve češće nailaze na nova pravila koja izazivaju zbunjenost i nervozu. Skeniranje lica, uzimanje otisaka prstiju i niz pitanja na automatima deluju komplikovano, pa mnogi već dolaze na aerodrom sa dozom straha.
Ipak, kada znate proceduru - ceo proces može da traje svega nekoliko minuta.
Šta je novi EES sistem i zašto se uvodi
Novi sistem za ulazak i izlazak iz EU (EES – Entry/Exit System) uvodi se kako bi se bolje kontrolisao boravak stranih državljana u Šengenskoj zoni.
Umesto pečata u pasošu, sada se beleže:
- fotografija lica
- otisci prstiju
- podaci o ulasku i izlasku iz EU
Cilj je da se spreče zloupotrebe boravka dužeg od dozvoljenih 90 dana u periodu od 180 dana.
Šta državljani Srbije moraju da imaju na granici
Iako nema viza za kratkotrajan boravak, pravila su stroga i morate imati:
- važeći biometrijski pasoš
- dokaz o smeštaju (hotel ili pozivno pismo)
- povratnu kartu ili dokaz o daljem putovanju
- dovoljno novca za boravak (oko 50–70 € po danu)
- zdravstveno/putno osiguranje (preporučeno, ali često traženo)
Granična policija ima pravo da vas vrati ako ne možete da dokažete svrhu putovanja.
Kako izgleda procedura na EES kiosku (korak po korak)
Na većim aerodromima prvo dolazite do automata za registraciju.
1. Skeniranje pasoša
Postavljate pasoš na skener i potvrđujete da su podaci tačni.
2. Pitanje o boravku
Većina putnika odgovara da nema dozvolu za dugoročni boravak.
3. Fotografisanje
Gledate direktno u kameru – bez naočara za sunce, kapa ili maski.
4. Otisci prstiju
Skeniraju se prsti obe ruke – ovo je deo gde najčešće dolazi do zastoja.
5. „Trik pitanja“
Sistem postavlja pitanja poput:
- razlog putovanja (turizam, posao…)
- da li imate smeštaj
- da li imate dovoljno novca
- datum povratka
- da li imate osiguranje
6. Završna provera
Nakon nekoliko sekundi čekanja, sistem vas upućuje na pasošku kontrolu.
Cela procedura može trajati oko 2 minuta i 20 sekundi ako sve uradite pravilno.
Zašto dolazi do gužvi i problema
U praksi, mnogi putnici:
- ne znaju gde da stanu ili šta da pritisnu
- pogrešno postavljaju prste
- nemaju spremna dokumenta
- zbune se na pitanjima
Zbog toga se stvaraju redovi, a u nekim slučajevima putnici čak propuštaju letove.
Kako da prođete bez stresa – najvažniji saveti
- Dođite na aerodrom najmanje 3–4 sata ranije
- Držite pasoš i dokumenta u ruci
- Ne nosite naočare i kapu tokom skeniranja
- Pažljivo čitajte pitanja – nema „trikova“, samo proveravaju osnovne stvari
- Postavite prste ravno i mirno na skener
- Ne paničite – ako pogrešite, možete ponoviti korak
Šta se menja za putnike iz Srbije u narednom periodu
Pored EES sistema, planira se i uvođenje ETIAS sistema (elektronske dozvole za putovanje), koji će dodatno kontrolisati ulazak u EU.
To znači da će u budućnosti biti potrebno da se pre puta:
- popuni online prijava
- dobije odobrenje za ulazakIako nova pravila deluju komplikovano i izazivaju stres, realnost je da je sistem osmišljen da ubrza proces – ali samo ako znate kako funkcioniše.
Za putnike iz Srbije najvažnije je da budu pripremljeni i informisani. U tom slučaju, prolazak kroz kontrolu može biti brz, jednostavan i bez ikakvih problema.
