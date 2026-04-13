Putnici iz Srbije koji putuju u Evropsku uniju sve češće nailaze na nova pravila koja izazivaju zbunjenost i nervozu. Skeniranje lica, uzimanje otisaka prstiju i niz pitanja na automatima deluju komplikovano, pa mnogi već dolaze na aerodrom sa dozom straha.

Ipak, kada znate proceduru - ceo proces može da traje svega nekoliko minuta.

Šta je novi EES sistem i zašto se uvodi

Novi sistem za ulazak i izlazak iz EU (EES – Entry/Exit System) uvodi se kako bi se bolje kontrolisao boravak stranih državljana u Šengenskoj zoni.

Umesto pečata u pasošu, sada se beleže:

fotografija lica

otisci prstiju

podaci o ulasku i izlasku iz EU

Cilj je da se spreče zloupotrebe boravka dužeg od dozvoljenih 90 dana u periodu od 180 dana.

Šta državljani Srbije moraju da imaju na granici

Iako nema viza za kratkotrajan boravak, pravila su stroga i morate imati:

važeći biometrijski pasoš

dokaz o smeštaju (hotel ili pozivno pismo)

povratnu kartu ili dokaz o daljem putovanju

dovoljno novca za boravak (oko 50–70 € po danu)

zdravstveno/putno osiguranje (preporučeno, ali često traženo)

Granična policija ima pravo da vas vrati ako ne možete da dokažete svrhu putovanja.

Kako izgleda procedura na EES kiosku (korak po korak)

Na većim aerodromima prvo dolazite do automata za registraciju.

1. Skeniranje pasoša

Postavljate pasoš na skener i potvrđujete da su podaci tačni.

2. Pitanje o boravku

Većina putnika odgovara da nema dozvolu za dugoročni boravak.

3. Fotografisanje

Gledate direktno u kameru – bez naočara za sunce, kapa ili maski.

4. Otisci prstiju

Skeniraju se prsti obe ruke – ovo je deo gde najčešće dolazi do zastoja.

5. „Trik pitanja“

Sistem postavlja pitanja poput:

razlog putovanja (turizam, posao…)

da li imate smeštaj

da li imate dovoljno novca

datum povratka

da li imate osiguranje

6. Završna provera

Nakon nekoliko sekundi čekanja, sistem vas upućuje na pasošku kontrolu.

Cela procedura može trajati oko 2 minuta i 20 sekundi ako sve uradite pravilno.

Zašto dolazi do gužvi i problema

U praksi, mnogi putnici:

ne znaju gde da stanu ili šta da pritisnu

pogrešno postavljaju prste

nemaju spremna dokumenta

zbune se na pitanjima

Zbog toga se stvaraju redovi, a u nekim slučajevima putnici čak propuštaju letove.

Kako da prođete bez stresa – najvažniji saveti

Dođite na aerodrom najmanje 3–4 sata ranije

Držite pasoš i dokumenta u ruci

Ne nosite naočare i kapu tokom skeniranja

Pažljivo čitajte pitanja – nema „trikova“, samo proveravaju osnovne stvari

Postavite prste ravno i mirno na skener

Ne paničite – ako pogrešite, možete ponoviti korak

Šta se menja za putnike iz Srbije u narednom periodu

Pored EES sistema, planira se i uvođenje ETIAS sistema (elektronske dozvole za putovanje), koji će dodatno kontrolisati ulazak u EU.

To znači da će u budućnosti biti potrebno da se pre puta:

popuni online prijava

dobije odobrenje za ulazakIako nova pravila deluju komplikovano i izazivaju stres, realnost je da je sistem osmišljen da ubrza proces – ali samo ako znate kako funkcioniše.

Za putnike iz Srbije najvažnije je da budu pripremljeni i informisani. U tom slučaju, prolazak kroz kontrolu može biti brz, jednostavan i bez ikakvih problema.