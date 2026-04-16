Dženifer Lopez i Bret Goldstin, najpoznatiji kao Roј u seriji „Ted Lasso“, našli su se u središtu nagađanja o navodnoj romansi koja se preselila sa seta u stvarni život.

Tokom snimanja romantične komedije „Office Romance“, Dženifer Lopez i markantni britanski glumac navodno su se jako zbližili.



Kako piše „Dejli Mejl“, Dženifer Lopez, iza koje je turbulentan razvod s Benom Aflekom, s Goldstinom je provodila mnogo vremena i pre početka snimanja.

Glumica je, podsetimo, nakon razvoda od Afleka 2025. godine ponovo u fokusu javnosti kada je reč o privatnom životu.

Izvor tog lista tvrdi da je tokom snimanja „javna tajna“ bila da se između Breta i Dženifer Lopez razvila posebna povezanost.

-Od početka su sjajno funkcionisali zajedno, a hemija među njima bila je električna, što će i gledaoci videti“, rekao je izvor i dodao: „Bili su jako prisni, stalno su se smejali i mnogi su sumnjali da među njima ima nešto više.

Goldstin je, prema navodima stranih medija, samac od 2022. godine, kada je prekinuo vezu s glumicom Bet Rajlens.

Drugi izvor za „San“ tvrdio je da su Lopez i Goldstin bili vrlo bliski i na završnoj zabavi nakon snimanja.

-Tokom završnog partija nisu se odvajali jedno od drugog za stolom dok su se družili s ostatkom glumačke ekipe. Jako su se dobro zabavljali tokom snimanja i to je bilo baš ono što je trebalo Dženifer nakon Bena Afleka. Vratio joj je osmeh na lice“, rekao je taj izvor.

Isti izvor dodao je da su se na setu navodno mogle čuti šale da je Bret „britanska verzija Bena“, kao i da je Dženifer očigledno imponovao njegov britanski šarm. „Dejli Mejl“ navodi i da su se Lopez i Goldstin zajedno pojavili još u septembru 2024. godine, kada su snimljeni na brodvejskoj predstavi „Oh, Meri!“, a tada su došli da podrže koleginicu Beti Gilpin.

Nakon završetka snimanja, Lopez je u emisiji Endija Koena „Vatch What Happens Live“ bez zadrške nahvalila Goldstina i opisala ga kao svog omiljenog filmskog partnera za poljubac.

-Reći ću da sam upravo snimila film s Bretom Goldstinom i da mi je poljubac na setu s njim bio najbolji“, rekla je.

