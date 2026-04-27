Putovanja u Grčku i ove sezone prate nova pravila na granici, a posebnu pažnju privlači EES sistem, koji uvodi biometrijsku kontrolu svih putnika. Iako procedura uglavnom traje kratko, određeni detalji mogu je značajno usporiti.

Jedan putnik koji je nedavno putovao na Paros podelio je svoje iskustvo prelaska granice. Nakon predaje pasoša i dokumenata za vozilo, prošao je kroz skeniranje otisaka prstiju, dok fotografisanje nije bilo potrebno jer je već bio registrovan.

Ipak, upozorio je na jedan čest problem – kreme za ruke.

Kako kaže, masne ili hidratantne kreme mogu otežati očitavanje otisaka, što može produžiti zadržavanje na granici. Zbog toga savetuje da ruke budu čiste i suve pre dolaska na kontrolu.

Od aprila 2026. EES sistem je u potpunosti uveden, a podrazumeva zamenu klasičnog pečatiranja pasoša biometrijskim proverama. Na pojedinim prelazima postoje i samouslužni kiosci gde putnici sami skeniraju dokumenta, daju otiske prstiju i fotografišu lice.

Prvi ulazak u šengenski prostor uključuje kreiranje digitalnog dosijea sa ličnim podacima i biometrijom, koji važi naredne tri godine. Nakon toga, svaki sledeći prelazak granice ide brže, jer se vrši samo provera identiteta.

Registracija je obavezna za sve putnike, uključujući i decu, s tim da se mališanima mlađim od 12 godina ne uzimaju otisci prstiju, već samo fotografija lica.

Iako procedura traje svega nekoliko minuta, u početnom periodu primene moguća su duža čekanja – zato je važno da budete pripremljeni i izbegnete sitnice koje mogu da vas zadrže na granici.