Beograđani će od sutra, 1. juna dobiti novu autobusku okretnicu ''Novi Beograd (Blok 58)'', koja će omogućiti reorganizaciju dela linija javnog prevoza i rasterećenje saobraćaja u zoni centralne autobuske i železničke stanice, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Kako je saopšteno, javni gradski prevoz i grad Beograd od 1. juna dobijaju potpuno novu autobusku okretnicu na kraju Ulice Agostina Neta koja deli Blokove 58 i 70a, što je prvi ovakav objekat još od otvaranja za saobraćaj autobuske okretnice u Beogradu na vodi u oktobru 2020. godine.

- Autobuska okretnica "Novi Beograd (Blok 58)" u Ulici Agostina Neta predstavlja novi objekat u sistemu upravljanja javnim prevozom koji omogućava kako reorganizaciju dela mreže linija JGP u zoni Bloka 42 i nove centralne autobuske stanice, tako i mogućnost vođenja linija na trasi nakon probijanja podvožnjaka i spajanja Bulevara umetnosti sa Bulevarom crvene armije - saopšteno je iz Sekretarijat za javni prevoz.

Tačan spisak linija koje se od 1. juna sele na novu lokaciju biće saopšten uoči samog otvaranja.