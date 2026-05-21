Kako se nezvanično saznaje, mladić M. D. (24) koji je uhapšen jer je danas u restoranu ranio vlasnika G. S. angažovan je od strane vračarskog klana.

Prema nezvaničnim informacijama, vračarski klan je za M. D. (24) iznajmio stan u blizini restorana na Novom Beogradu i njemu je obećano 100.000 evra ako ubije vlasnika.

- Oni su njemu obećali da će mu dati 100.000 evra ako "oladi" G. S. - govori dobro obavešten izvor.

Podsetimo, G. S. je sa prostrelnim ranama prevezen u Urgentni centar.

- Oko 11.30 časova čuli su se rafali, odmah je prijavljeno da je došlo do pucnjave u novobeogradskom restoranu, a jedna osoba je privedena na informativni razgovor - kaže izvor..

U februaru ove godine na isti restoran je bačena eksplozivna naprava, a kako se sumnja i za taj napad su osumnjičeni pripadnici vračarskog klana.

Alo/Informer

