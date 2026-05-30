Radovi traju do 2. juna, a reč je o radovima na redovnom održavanju kolovoza u ulici Marka Čelebonovića kada će doći do zatvaranja za saobraćaj desne kolovozne trake ove ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije do zone raskrsnice sa Rakovom ulicom (gledano u smeru ka Norveškoj ulici).

Za saobraćaj će i dalje biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara.

Takođe, i dalje će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici Partizanske avijacije) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) u dužini od 100 metara.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza na linijama 65 i 612 će u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje svojim redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u Banatskoj ulici) dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila na linijama 70 i 613, vozila će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Radiofar saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje svojim redovnim trasama dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila na liniji 72 će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje svojom redovnom trasom dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Vozila na liniji 82 će u smeru ka Bloku 44 saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića - Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje svojom redovnom trasom dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovnom trasom.

Vozila na liniji 607 će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati trasom: Bulevar heroja sa Košara - Tošin bunar - izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) - Moto-put M11 i dalje redovnom trasom dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

I dalje će saobraćati izmenjenim trasama vozila na linijama 74, 75 i 72N, vozila u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa": Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama dok će u suprotnom smeru saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila na liniji 76 će u smeru ka KBC-u "Bežanijska kosa" saobraćati trasom: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova).

Vozila na liniji 708 će u smeru ka Zemun polju saobraćati trasom: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom dok će u suprotnom smeru saobraćati svojom redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta "Nikole Dobrovića 1" (#3975) za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije, "Nikole Dobrovića 2" (#4167) za linije 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82 612, 613, 708 i 72N u Ulici Partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici).

Takođe, biće uspostavljena i stajališta "Peđe Milosavljevića 1" (#3977) za linije 70, 72, 74, 75, 613 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna dok će vozila sa linija 65, 76, 82, 612 i 708 koristiti redovno stajalište "Peđe Milosavljevića" (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.