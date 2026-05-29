Brojni građani Beograda poslednjih dana prijavljuju ogromne rojeve pčela koji se pojavljuju u različitim delovima grada, zbog čega je među ljudima zavladala panika. Ipak, stručnjaci poručuju da razloga za strah nema i objašnjavaju da je upravo maj period godine kada se pčele prirodno roje i privremeno formiraju velike skupine.

Kako je objasnio Dario Mardešić iz Beogradskog udruženja pčelara, ovakve scene su potpuno očekivane za ovo doba godine, naročito u gradu poput Beograda gde postoji veliki broj slobodno živećih pčelinjih društava.

– Maj je intenzivan mesec baš po tome, pogotovo kada uzmemo u obzir da imamo par hiljada slobodno živućih društava u Beogradu – rekao je Mardešić.

On ističe da građani pre svega ne treba da paniče ukoliko se nađu u blizini roja pčela, jer su pčele u toj fazi uglavnom potpuno bezopasne.

– Pčela koja se izrojila trenutno nema pripadnost legla ni kuće, te nikako nije agresivna. To može da postane jedino u slučaju da ljudi dejstvuju prema njoj – objasnio je.

Prema njegovim rečima, najbolja reakcija građana jeste da se jednostavno udalje i ne pokušavaju da diraju ili rasteruju roj.

– Više od 80 odsto tih rojeva koje trenutno možemo da vidimo na različitim lokacijama promeniće mesto do kraja dana, jer im prva lokacija koju izaberu obično nije odgovarajuća – naveo je Mardešić.

Posebno je upozorio da ljudi nikako ne ulaze direktno u roj dok pčele lete i traže novo mesto za formiranje zajednice.

– Najbitnije je samo da čovek ne uđe u sam roj dok one traže mesto gde će se smestiti – rekao je on.

Stručnjaci navode da će se rojevi pčela u Beogradu pojavljivati još narednih desetak dana, ali naglašavaju da ih nikako ne treba ubijati jer predstavljaju izuzetno važan deo ekosistema.

Pčele imaju ključnu ulogu u oprašivanju biljaka i očuvanju prirodne ravnoteže, zbog čega pčelari apeluju na građane da ostanu smireni i da, ukoliko primete roj u svojoj blizini, obaveste nadležne službe ili lokalna pčelarska udruženja umesto da pokušavaju sami da intervenišu.

